Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 20.2021

Die nächste Releasevorschau steht an, also schauen wir mal, was es Mitte Mai so zu zocken gibt. Es wird wieder einmal eine Woche, wo es keine besonders großen Releases gibt, dafür umso mehr auf dem Indiemarkt. Da sollte sicherlich für den ein oder anderen etwas dabei sein. Zumindest pumpt von den großen Publishern EA etwas auf den Markt.

Die Releasevorschau Mitte Mai

Essays on Empathy (PC) – 18. Mai

Eine Zusammenstellung vieler kleinerer Spiele, welche neue Wege finden möchten, Geschichten in Videospielen zu erzählen.











Galactic Mining Corp (PC) – 18. Mai

Der Titel dieses Spiels spricht praktisch für sich, deshalb müssen wir hier auch nicht näher darauf eingehen. Definitv etwas für Simulations-Fans.











Siege Survival: Gloria Victis (PC) – 18. Mai

Ein taktisches Survival- und Ressourcenmanagement-Spiel in einem mittelalterlichen Setting.











Outbreak: Endless Nightmares (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Mai

Zombies. Survival. Koop. Roguelike. Das sind die Schlüsselwörter für dieses Spiel.











Aerial Knight’s Never Yield (PS5, XSX, PC, Switch) – 19. Mai

Ein stylischer, musikalischer und actiongeladener 2D Autorunner.











Rise of the Slime (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. Mai

Ein Roguelite welches taktisches Deckbuilding Gameplay mit chilligen Vibes eines Sidescrolling Adventures vermischt.











Of Bird and Cage (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 20. Mai

Ein spielbares Metal-Album, besser lässt sich dieser Titel nicht beschreiben.











Just Die Already (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 20. Mai

Ein etwas makaberes Spiel, bei dem ihr einen Rentner spielt, der aus dem Altenheim entlassen wurde. Um eine kostenlose Pflege zu gewährleisten, müsst ihr nun die gefährlichsten Stunts absolvieren.











Viscerafest (PC) – 20. Mai

Ein farbenfroher und extrem schneller Ego-Shooter, der bestimmt Quake- und Unreal Tournament-Fans sehr zusagen wird.











Mayhem in Single Valley (PC) – 20. Mai

Ein pixeliger Action-Plattformer aus der Topdown-Ansicht mit viel Retro-Flair.











Knockout City (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 21. Mai

EAs kunterbuntes Multiplayer-Völkerballspiel. Werft mit ulkigen Charakteren die Gegner aus eurem gegnerischen Team ab.











Und das war die Releasevorschau für diese Ausgabe. Wenn ein Spiel dabei war, was ihr zocken werdet, dann teilt uns dies doch sehr gerne in den Kommentaren mit.

