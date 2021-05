The Division – Gameplay-Leak zu Heartland

Mit The Division: Heartland arbeitet Ubisoft an einem neuen Free-to-play-Spiel. Jetzt wurden erste Szenen aus dem kommenden Game geleakt.

The Division: Heartland

Aus der Closed Alpha des Free-to-play-Spiels The Division: Heartland wurde nun erstes Gameplay-Material geleakt. Der Leaker SkyLeaks hat ein Video veröffentlicht, das uns erklärt, was die Spieler in der Beta-Phase erwarten wird.

So spielt das Game in der amerikanischen Kleinstadt Silver Creek, in der man eine mysteriöse Geschichte aufdecken wird. Das Ganze wird innerhalb des Koop-PvE-Modus namens Expedition erzählt. Anschließend geht es in den 45 Spieler-Modus Storm über.

Wie genau sich das kommende Game spielen lassen wird, ist jetzt noch schwer zu sagen, aber das geleakte Gameplay-Material gibt schon einmal einen kleinen Eindruck dessen, was uns erwartet.

Erscheinen soll The Division: Heartland dieses oder nächstes Jahr für PC und Konsolen.

yeah yeah nda and stuff blah blah who cares pic.twitter.com/rStfrRo6fD — SkyLeaks (@SkyLeax) May 15, 2021

Quelle: SkyLeaks via Twitter