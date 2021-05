Lemnis Gate – Revolutionärer Strategie-Shooter erscheint noch diesen Sommer

Mit ihrem aktuellen Projekt haben die Entwickler von Ratloop Canada Games sich hohe Ziele gesteckt. Denn Lemnis Gate ist nicht nur ein atmosphärischer Egoshooter, sondern auch ein rundenbasiertes Strategiespiel, dessen Fokus auf Zeitmanipulation liegt. Durch diesen ungewöhnlichen Genremix kombinieren die Entwickler geschickt strategisches mit taktischem Gameplay und sorgen zusätzlich für eine intensive Mehrspielererfahrung. Die einzelnen Matches in Lemnis Gate finden je in Zeitschleifen statt. In jedem Match habt ihr fünf Züge, mit denen ihr den Kampf für euch entscheiden könnt. Diese finden je in einem separaten Zeitstrom statt. In jeder Runde befehligt ihr einen anderen Weltraumagenten aus eurem Team, mit einzigartigen Fähigkeiten.

Ihr habt pro Zug 25 Sekunden Zeit um euren Angriff auszuführen. Dabei wird euer strategisches Können auf die Probe gestellt. Durch die vielfältigen Agenten und deren Fähigkeiten habt ihr die Möglichkeit eure Taktik individuell anzupassen. Blockiert den Weg eures Gegners, haltet die Zeit an, um den perfekten Schuss abzugeben oder stellt Schilde auf, um den künftigen Agenten zu schützen. Eurer Strategie sind keine Grenzen gesetzt.

Kapitan's rifle and grenades bring stopping power to the battlefield, while KARL's precision laser and defensive barrier create an excellent combination of offense and defense.

Put them together and you've got a great team on your hands. pic.twitter.com/rb6poqGdyV

— Lemnis Gate (@LemnisGateGame) May 14, 2021