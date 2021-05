Break Arts II – Mech Shooter erscheint für PS4

Wenn euch der visuelle Stil von Segas Rez gefallen hat und ihr zudem ein Gundam Fan seit, solltet ihr euch Break Arts II vormerken. Der Mech Shooter ist auf PC zwar schon eine Weile erhältlich, kommt jetzt aber auch auf die Playstation 4.

Break Arts II rast und ballert auf der PS4

In Japan konnten Gundam Fans mit der Gundam Breaker Reihe an Videospielen, nach belieben Mechs basteln und im Spiel verwenden. Bis auf die letzten Teile sind aber keine der Breaker Spiele hier in Deutschland erschienen. Doch bald gibt es einen weiteren Titel, indem ihr euch einen Mech basteln könnt.

Playism bringt deren Mech Shooter vom PC nämlich nun auch bald auf die Playstation 4 und mixt dabei bekannte Vorbilder. Wie schon gesagt steckt ein wenig Gundam Breaker drin und zusätzlich vereint das Gameplay dann Segas Rez und WipEout.

Zu schneller Beats rast und ballert ihr euch durch eine Strecken und könnt dabei neue Teile erhalten. In verschiedenen Modi wie Time Attack oder On- und Offline könnt ihr euch mit anderen messen. Wer also auf Mechs, treibende Beats, Geschwindigkeit und dergleichen steht, sollte sich den Titel vormerken. Erscheinen soll es in 2021, jedoch ist noch nicht bekannt wann genau. Auch ist noch unklar, ob der Titel für weitere Konsolen erscheinen wird.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Gematsu