Loki – Neuer Teaser macht Lust auf mehr

Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier setzt Marvel die Reihe der MCU-Serien auf dem Streamingdienst Disney+ fort. Wie bereits lange klar ist, wird im Juni Loki anlaufen, eine Serie um Thors jüngeren Bruder, den bei den Fans beliebten Gott des Schabernacks.

Die ersten Teaser und Trailer für die Serie können sich Fans schon lange ansehen, doch vor zwei Tagen durfte sich über ein weiteres vielversprechendes Snippet gefreut werden. Auf dem Marvel Entertainment YouTube-Kanal und sämtlichen Social Media Plattformen veröffentlichte das Studio den Special Clip.

Ein frecher Loki, wie wir ihn kennen und lieben

Das Video mag zwar nur 48 Sekunden lang sein, doch es verrät uns einiges über die nächste Serie der Marvel Studios und über den Titelhelden selbst. Wie wir wissen ist der Loki der Serie nicht der, der sich in Infinity War selbstlos opferte, um Thor zu retten. Stattdessen handelt es sich um die 2012er-Version des beliebten Gottes, die in Endgame mit den Tesseract fliehen konnte. Das sorgte für Bedenken aus dem Fandom: Diesem Loki fehlt sämtliche Charakterentwicklung, die er seit The Avengers durchgemacht hat. Der Teaser beruhigt jedoch: Lokis schnippischer Charakter, den Fans besonders in Thor: Ragnarok gefeiert haben, bleibt unverändert.

Allem Anschein nach geht in der Serie nichts von dem verloren, was Fans an Lokis Charakter lieben gelernt haben: Er ist frech, vorlaut, setzt seinen eigenen Kopf durch und fabriziert dabei das größtmögliche Chaos. Und all das in dem genauen Wissen, dass er es seinen Arbeitgebern nicht gerade leicht macht. Kurzum: Er wird seinem Titel als Gott des Schabernacks mehr als gerecht.

Die Disney+-Serie feiert ihre Premiere am 9. Juni 2021. Wir fiebern der Premiere entgegen und freuen uns, Loki endlich voll in Aktion zu sehen!











Quelle: Marvel Deutschland via YouTube