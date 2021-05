Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Wampa Plüsch + May the 4th Anstecknadel

Jedes Jahr zum May the 4th, also am 4. Mai, feiern Star Wars Fans zum gleichnamigen Event ihr allerliebstes Franchise. Der Kult um dieses Datum entstand vor allem durch den Zusammenhang mit dem wohl berühmtesten Zitat “May the force be with you” (zu deutsch: “Möge die Macht mir dir sein”). Auch wir wollen diesen Tag mit euch gebührend feiern und haben in diesem Zuge, gemeinsam mit Disney Deutschland, für euch eine Verlosung parat.

Mit etwas Glück könnt ihr eine besondere Wampa-Plüschfigur gewinnen. Warum besonders? Nun, nicht nur weil sie besonders flauschig ist, sich bewegen lässt oder lustige Geräusche macht. Zum ersten Mal überhaupt werden nämlich Produkte direkt aus Star Wars: Galaxy’s Edge, einem Themenbereich im Disneyland Park, vom Planeten Batuu verschickt und sind exklusiv online im Star Wars: Galaxy’s Edge Shop unter shopDisney.de nur für eine begrenzte Zeit erhältlich! Und einer davon könnte bald auch bei euch einziehen!

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen gemeinsam mit Disney Deutschland im Rahmen des Star Wars Days ein Exemplar eines flauschigen Wampas + May the 4th Anstecknadel für euch.

Was muss ich für den Wampa tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Was würdet ihr tun, wenn ihr einem Wampa begegnen würdet?



Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 16. Mai 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Disney Deutschland für die Bereitstellung der Preise.