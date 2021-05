Xbox Series X – Über 70 weitere Spiele erhalten FPS-Boost

Eine große Neuerung durch die neuen Konsolen wie Xbox Series S, Xbox Series X und Playstation 5 ist u.a. die verbesserte Auflösung. Während Konsoleros die vergangenen Jahrzehnte oft mit 30 FPS zurechtkommen mussten, sind nun 60 FPS auf dem Vormarsch. Microsoft kündigte hierzu nun eine umfangreiche Unterstützung an.

60- oder 120 FPS für zahlreiche Spiele auf Xbox Series X und S

Dass die Series-Konsolen nahezu alle Xbox One Spiele abspielen und dazu auf viele 360 und Originals zurückgreifen kann ist bekannt. Auch bekannt ist die oft verbesserte Performance und Auflösung. Nun kündigte Microsoft jedoch eine Update-Welle an. Über 70 Spiele erhalten nun für die Next-Gen-Konsolen eine Framerate von 60- oder sogar 120 Bildern die Sekunde. Damit steigt der Katalog auf mittlerweile fast 100 Games an, die nun von einer höheren Bildrate profitieren können. Spiele wie Hollow Knight, LEGO Marvel’s Avengers, Mad Max oder Untitled Goose Game könnt ihr sogar mit 120 FPS genießen.

Aber auch die nun 60 Bilder pro Sekunde in Spielen wie Anthem, Dishonored, Far Cry 5, Gears of War 4 oder Yakuza 6 werten das Spielgefühl nun auf. In vielen der Spiele findet das Upgrade von 30 auf 60 Frames per Second auch automatisch statt. Der Clou an der Sache ist, dass Microsoft dies ohne jegliche Arbeiten der eigentlichen Entwickler der Spiele durchführen konnte. Im Zuge des FPS-Boost-Programms möchte Microsoft möglichst viele Spiele verbessern, ohne dass die Entwickler dafür Extra-Arbeiten aufbringen müssten.

Die bisherige Liste in der Übersicht

Spiel Ermöglichte Bildrate (FPS) Automatische Aktivierung Alien Isolation 60 FPS Ja Anthem 60 FPS (Series X Only) Nein Assassin’s Creed III Remastered 60 FPS Nein Assassin’s Creed III Rogue Remastered 60 FPS Ja Assassin’s Creed The Ezio Collection 60 FPS Ja Assassin’s Creed Unity 60 FPS Ja Battle Chasers: Nightwar 120 FPS Ja Battlefield Hardline 120 FPS Ja Beholder Complete Edition 60 FPS Ja Dead Island Definitive Edition 60 FPS (Series X Only) Ja Dead Island: Riptide Definitive Edition 60 FPS (Series X Only) Ja Deus Ex Mankind Divided 60 FPS Ja DiRT 4 120 FPS (Series X Only) Ja Dishonored: Death of the Outsider 60 FPS Nein Don’t Starve: Giant Edition 120 FPS Ja Dragon Age: Inquisition 60 FPS Ja Dungeon Defenders II 60 FPS Ja Dying Light 60 FPS (Series X Only) Ja Far Cry 5 60 FPS Nein Far Cry New Dawn 60 FPS Nein Far Cry Primal 60 FPS Ja Gears of War 4 60 FPS Nein Golf with your Friends 120 FPS Ja Halo Wars 2 60 FPS Ja Halo: Spartan Assault 120 FPS Ja Hollow Knight: Voidheart Edition 120 FPS Ja Homefront: The Revolution 60 FPS Nein Hyperscape 120 FPS Nein Island Saver 120 FPS Ja LEGO Batman 3: Beyond Gotham 60 FPS Ja LEGO Jurassic World 60 FPS Ja LEGO Marvel Superheroes 2 60 FPS Ja LEGO Marvel Superheroes 120 FPS (Series X Only) 60 FPS (Series S) Ja LEGO Marvel’s Avengers 120 FPS (Series X Only) 60 FPS (Series S) Ja LEGO STAR WARS: The Force Awakens 60 FPS Ja LEGO The Hobbit 120 FPS (Series X Only) 60 FPS (Series S) Ja LEGO The Incredibles 60 FPS Ja LEGO Worlds 60 FPS (Series X Only) Ja Life is Strange 60 FPS Ja Life is Strange 2 60 FPS (Series X Only) Ja Lords of the Fallen 60 FPS Ja Mad Max 120 FPS (Series X) 60 FPS (Series S) Ja Metro 2033 Redux 120 FPS Ja Metro Last Light Redux 120 FPS Ja Monster Energy Supercross 3 60 FPS Nein MotoGP 20 60 FPS (Series S Only) Ja Moving Out 120 FPS Ja My Friend Pedro 120 FPS Ja My Time at Portia 60 FPS Ja Overcooked! 2 120 FPS Ja Paladins 120 FPS Ja Power Rangers: Battle for the Grid 120 FPS Ja Realm Royale 120 FPS Ja ReCore 60 FPS Ja Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 60 FPS Ja Shadow Warrior 2 60 FPS (Series X Only) Ja Sleeping Dogs Definitive Edition 60 FPS Ja SMITE 120 FPS Nein STEEP 60 FPS (Series S Only) Ja SUPERHOT 120 FPS Ja The Evil Within 2 60 FPS Nein The Gardens Between 120 FPS (Series X Only) 60 FPS (Series S) Ja The LEGO Movie 2 60 FPS Ja The LEGO Movie 120 FPS Ja Tom Clancy’s The Division 60 FPS Ja Tomb Raider: Definitive Edition 60 FPS Ja Totally Reliable Delivery Service 120 FPS Ja Two Point Hospital 60 FPS Ja Unruly Heroes 120 FPS Ja Untitled Goose Game 120 FPS Ja Wasteland 3 60 FPS Nein Watch_Dogs 60 FPS Ja Yakuza 6: The Song of Life 60 FPS Ja

