Borderlands – Neues Spin-Off in Arbeit?

Gerüchten zufolge könnte sich der nächste Teil der populären Borderlands-Reihe bereits in Entwicklung befinden. Dabei soll es sich angeblich aber nicht etwa um Borderlands 4 handeln, sondern um ein völlig neues Spin-Off.

Kein Borderlands 4 in Sicht

Wie die Kollegen von GameReactor unlängst berichteten, werkelt Gearbox intern bereits fleißig an einem neuen Spiel im Borderlands-Unsiversum. Das englischsprachige Magazin will demnach erfahren haben, dass es nicht etwa um ein klassisches Sequel gehen soll, sondern viel mehr um ein eigenständiges Spin-Off der Serie. Der Ableger knüpfe demnach nicht an das bekannte Spielprinzip an, sondern will Spielern eine völlig neue Erfahrung bieten. Was mit diesen Aussagen konkret gemeint ist, darüber lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren.

Gearbox selbst hat diesbezüglich bisher keine offiziellen Angaben gemacht. Erst 2019 veröffentlichte das Unternehmen mit Borderlands 3 den aktuellsten Teil des Shooter-Rollenspiel-Mixes, der noch immer mit massig Inhaltsupdates versorgt wird.

In der Vergangenheit hatte Gearbox bereits einige Ableger des beliebten Loot-Shooters auf den Markt gebracht, darunter auch das Adventure Tales from the Borderlands aus dem Hause Telltale Games. Zudem veröffentlichte man Borderlands: The Pre-Sequel, welches in Ergänzung zur Hauptreihe einige neue Gameplay-Mechaniken sowie Charaktere einführte.

