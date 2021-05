Sunset Overdrive – Sony registriert Marke erneut

Mit der Übernahme von Insomniac, hatte Sony auch all deren IPs erhalten. Darin enthalten war auch Sunset Overdrive das bisher nur auf Microsofts Xbox erschienen war. Doch jetzt wurde die Marke erneut registriert.

Sony registriert Sunset Overdrive erneut

In 2014 gab es eine große Überraschung als Entwickler Insomniac, die zuvor hauptsächlich mit Playstation gearbeitet hatten, plötzlich einen Titel für Xbox veröffentlichten. Damals gab es die wildesten Gerüchte, was diese Zusammenarbeit bedeuten könnte.

Wie wir jetzt wissen, hat der Titel damals zwar bei Kritikern und Spielern punkten können, doch gab es für den Titel auf Microsofts Konsole keine Zukunft. Stattdessen hatte sich Sony dazu entschieden, sich die Talente des Studios zu sichern und kaufte das Team.

Seit dem war zwar klar, dass alle IPs in Sonys Besitz übergegangen sind, doch gab es keinerlei Pläne etwas damit zu machen. Wie es scheint könnte sich das bald ändern, denn der Playstation Macher hat am 26. April 2021 die Marke für den bunten Action Titel registrieren lassen.

Leider kann man nur entnehmen, dass die Marke registriert wurde, jedoch nicht für was die Registrierung gilt. Es könnte also sein, dass eine Playstation Version des Originals oder vielleicht gar ein Sequel in Planung ist. Aber wir kennen die Branche ja gut genug, daher könnte es auch sein das erstmal gar nichts passiert.

