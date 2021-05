PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Mai 2021

Nachdem Sony unlängst die PlayStation Plus-Spiele für den laufenden Monat bekannt gegeben hat, meldete sich der japanische Konzern nun erneut zu Wort und verkündete die Neuzugänge für den hauseigenen Streaming-Dienst PlayStation Now. So dürfen sich Abonnenten im Mai über drei spannende Blockbuster freuen, müssen gleichzeitig allerdings auch Abschied von drei Hochkarätern nehmen.

PlayStation Now wird um Jump Force und Nioh erweitert

Ab sofort dürfen Abonnent von Sonys Streaming-Service nun auf drei neue Spieletitel zurückgreifen. Mit dabei ist das populäre Crossover-Beat’em up Jump Force aus dem Hause Bandai Namco. In der Haut euer Liebsten Anime- und Manga-Helden kämpft ihr euch auf zahlreichen Schlachtfeldern zum Sieg. Zudem erweitert das Rollenspiel Nioh das bekannte Portfolio des Abo-Dienstes. Der 2017 veröffentlichte Action-Titel stellt euch in die Rolle eines irischen Samurai vor einzigartigen Herausforderungen, ganz nach dem Genre-Vorbild Dark Souls. Das Schlusslicht bildet im Mai das Prügelspiel Streets of Rage 4, das den Klassiker nicht nur optisch in ein modernes Gewand hüllt sondern ebenfalls mit Neuerungen im Spielgeschehen aufwartet. Jump Force verweilt vorerst nur bis zum 2. August 2021 im Portfolio von PlayStation Plus, während Streets of Rage 4 bis zum 1. November 2021 von Abonnenten gespielt werden kann. Nioh hat hingegen einen unbefristeten Aufenthalt innerhalb des Streaming-Services spendiert bekommen.

Abseits den drei Neuzugänge müssen im Mai ebenfalls drei Spiele das bestehende Portfolio verlassen:

Call of Duty: Black Ops 3

Kingdom Come: Deliverance

The Evil Within 2

Quelle: PlayStation Plus