Marvel – neuer Trailer zu Phase 4 ist da

Marvel weiß inzwischen, wie sie ihre Fans begeistern können. Um uns die Wartezeit zwischen The Falcon and the Winter Soldier und Loki zu versüßen, hat Marvel gestern in einem neuen Video nicht nur die bisherigen Filme geehrt, sondern auch neues Material zu den kommenden Filmen gezeigt.

Marvel hat einiges geplant

In dem rund dreiminütigen Video gibt es viel zu sehen. Los geht es erstmal mit bereits bekannten Filmen wie Black Widow und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, die jeweils im Juli und September diesen Jahres anlaufen sollen. Ganz neu ist hingegen erstes Filmmaterial zu Eternals, der ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen soll. Zwar sind es nur wenige Sekunden, diese sehen jedoch sehr vielversprechend aus. Außerdem gibt es neue Logos, Titel und Start-Termine für die neuen Filme von Spiderman, Doctor Strange, Black Panther und Ant-Man. Trotz der aktuellen weltweiten Umstände ist kein Ende in Sicht, ganz im Gegenteil. Erst recht nicht wenn man noch die kommenden Serien für Disney+ mit einbezieht. Und diese Filme erwarten uns:

Black Widow – 9. Juli 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 3. September 2021

Eternals – 5. November 2021

Spider-Man No Way Home – 17. Dezember 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25. März 2022

Thor Love and Thunder – 6. Mai 2022

Black Panther Wakanda Forever – 8. Juli 2022

The Marvels – 11. November 2022

Ant-Man and the Wasp Quantumania – 17. Februar 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5. Mai 2023

An dieser Stelle sei gesagt, dass es sich hierbei nicht um verbindliche Termine handelt. Gerade in aktuellen Zeiten ist nicht auszuschließen, dass sich die Termine noch ändern können. Genauere Infos zu dem Stand dieser Projekte und der kommenden Marvel-Serien werden wir natürlich bald für euch haben.

Auf welchen dieser Filme freut ihr euch am meisten?











Quelle: Marvel Entertainment via Youtube