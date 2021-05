Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Monster Hunter Rise + Steelbook für die Nintendo Switch

Wagemutige Helden, ein Dorf in Nöten und legendäre Monster – all das bietet die seit jeher beliebte Reihe rund um die Monsterjäger. Mit Monster Hunter Rise bekamen Veteranen und Neulinge der Jägerverbindungen am 26. März 2021 neues Futter für ihren Jagdtrieb. In unserem Test durften wir bereits die vielen Neuerungen testen, die Jägerherzen aus der ganzen Welt höher schlagen lassen und das Gameplay der beliebten Reihe grundlegend verändern.

Eine der wohl coolsten Neuerungen (neben den wirklich knuffigen Palamutes natürlich) bietet hierbei die Technik des Wyvernreitens. Mithilfe der ebenfalls neuen Seilkäfer und einem Haufen anderer Kniffe bringt ihr ein geeignetes Monster aus dem Konzept und könnt es unter eure Kontrolle bringen. Während eures Ritts habt ihr begrenzt Zeit, bis ihr wieder abgeworfen werdet. Während dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit das auserkorene Monster für euch Kämpfen zu lassen oder es geschickt durch die Umgebung zu verletzen. Mit etwas Glück brecht ihr dabei auch heißersehnte Trophäen und Materialien von eurem Widersacher.

Seid geschickt, lockt euer Lieblingsmonster in eine Falle und schwingt euch auf ihren Rücken! So gewinnt ihr einen riesigen Vorteil (wortwörtlich) und einen mächtigen, wenn auch widerwilligen Verbündeten auf Zeit. Klingt cool? Ist es auch! Überzeugt euch gern und genießt diesen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, in diesem Trailer:











© 2021 Capcom / Releasetermin: 26. März 2021 für die Nintendo Switch

