Amazon Deals – Animefans mit der Chance auf ein Mega-Schnäppchen

Anime Fans aufgepasst! Aktuell habt ihr die Chance auf ein Schnäppchen beim Online-Händler Amazon. Wer Kindheitserinnerungen an vergangene Tage, an denen noch täglich Animes auf RTL 2 ausgestrahlt wurden, wieder aufleben lassen möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die 3 für 2 Aktion bei Amazon werfen. Mit insgesamt über 500 Animes ist für euch bestimmt was dabei!

Von Digimon über Naruto bis hin zu Overlord – auf Amazon findet ihr alles

Beim Durchstöbern der Angebote wird schnell klar, dass für jede Altersklasse und Geschmack etwas dabei sein sollte. Von Digimon oder Captain Tsubasa für die etwas jüngeren Zuschauer bis hin zu Naruto, Overlord oder HunterxHunter für das erwachsenere Publikum wird eine große Bandbreite des Anime-Genres bedient.

Die drei für zwei Aktion läuft vom 2. bis zum 9. Mai auf Amazon und funktioniert folgendermaßen: Einfach drei der insgesamt 519 Aktionsartikel in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen. Der Rabatt wird dann automatisch abgezogen. Das Angebot funktioniert übrigens auch für sechs, neun, zwölf oder jedwede weitere durch drei teilbare Zahl! Mit Preisen von bis zu 90 Euro für Complete Editions, lässt sich dadurch ordentlich Geld sparen.

Für alle, die noch auf der Suche nach einem Mutter- oder Vatertagsgeschenk sein sollten und nicht im Animebereich fündig werden, hat Amazon noch weitere Angebote im Köcher. Bis zum 16. Mai sind unter anderem Filme wie Das perfekte Geheimnis, A Star is Born oder Parasite im Angebot.

