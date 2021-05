Subnautica Below Zero – Spiel bekommt mehr Tiefe

Auf der diesjährigen State of Play, die von Sony ausgerichtet wurde, hat Entwickler Unknown Worlds Entertainment ein neuer Trailer zu Subnautica Below Zero veröffentlicht. Neben einer DualSense-Unterstützung, wurde auch die Überarbeitete Story gezeigt.

Subnautica Below Zero geht unter die Haut

Die Fans warten schon lange auf eine ordentliche Story und nun kurz vor Release, gibt es dazu neue Infos. Im eiskalten Unterwasser-Survival-Abenteuer erkundet ihr die Meere von Planet 4546B und sucht nach Hinweisen zu einer verschwundenen Forschungscrew. Unter den vermissten Mitgliedern befindet sich auch eure Schwester Sam, von der ihr nur eine Halskette gefunden habt. Aber ihr seid nicht ganz alleine auf diesem Planeten, gefährliche Kreaturen und sogar andere Menschen möchten euch an den Kragen, um zu verhindern, dass ihr die Vorkommnisse aufdeckt. Die Story bekommt dadurch deutlich mehr Tiefe und hält euch damit bei der Stange.

Im Rahmen der Präsentation wurde zudem die DualSense-Unterstützung angekündigt, die das Spiel noch immersiver machen. Ihr bekommt nun haptisches und akustisches Feedback, die euch bei der Ressourcensuche helfen und euch gegnerische Angriffe spüren lässt. Derzeit befindet sich der Titel noch in der Early-Access-Phase, soll aber am 14. Mai 2021 offiziell für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Besitzer der PS4-Version können kostenlos auf die PS5-Version upgraden. Unseren Test von Jasmin, zum ersten Teil, könnt ihr euch hier anschauen.

Quelle: PlayStation