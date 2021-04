Captain America 4 – Sam Wilsons erster Solo-Film steht in den Startlöchern

Mit der letzten Folge von The Falcon and the Winter Soldier ist es nun endlich geschehen – Sam Wilson ist in die Fußstapfen von Steve Rogers als Captain America getreten. Nun dürfen Marvel-Fans sich auf seinen ersten eigenen Solo-Film freuen.

Nach dem überaus erfolgreichen Ende der Serie um Sam Wilson aka The Falcon und seinem Konflikt mit der Rolle des Captain America ist es offiziell: Der beliebte Held hat Steve Rogers‘ Schild und die Identität des amerikanischen Nationalhelden angenommen und wird künftig unter einem neuen Alias arbeiten. Fans der Serie sind begeistert von dem neuen Captain America. Das ist auch an Kevin Feige, dem Präsidenten der Marvel Studios, nicht vorbeigegangen.

Macher von The Falcon and the Winter Soldier bei der Produktion von Captain America 4 involviert

Was zunächst nur ein Gerücht war, wird nun Wirklichkeit: Ein vierter Captain Solo-Film ist geplant – natürlich mit Anthony Mackie in der Hauptrolle, wie dank dem am Ende der letzten Folge eingeblendeten Titel Captain America and the Winter Soldier vermutet werden darf. Aber das ist noch längst nicht alles. Neben dem Serien-Hauptdarsteller werden auch Showrunner Malcolm Spellman und Dalan Musson, Autor der gefeierten fünften Folge, federführend an der Produktion beteiligt sein.

Ob und inwieweit andere Charaktere aus der Disney+-Serie in dem Marvel-Blockbuster einen Auftritt bekommen werden, steht noch in den Sternen. Eines ist aber sicher: Die Geschichten um Charaktere wie John Walker oder Sharon Carter sind noch lange nicht fertig erzählt und haben definitiv das Potenzial, auch auf der großen Leinwand zu unterhalten.

Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

