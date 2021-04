SureFire – Neue Headsets aus dem Hause Verbatim

SureFire kennen wahrscheinlich nicht viele von euch, aber den Namen Verbatim haben bestimmt einige schon gelesen. Der Hardware Hersteller möchte gerne weiter in den Gaming-Markt vorpreschen und stellt unter der Marke SureFire, neuen Gaming-Hardware her.

Was können die SureFire SKIRMISH und HARRIER Gaming-Headsets?

Das HARRIER 360 Sound USB Gaming Headset bietet einen 7.1 Virtual Stereo Surround Sound und ist somit perfekt fürs zocken geeignet. Besonders kompetitive Spieler, die im First-Person-Shooter-Bereich ihr zu Hause gefunden haben, können von dem Sound profitieren. Die Farbe der RGB-Beleuchtung kann fest vergeben werden oder als Farbwechsel ablaufen, wem das Licht stört, kann diese aber auch komplett deaktivieren. Die großen Ohrpolster und gepolsterten Kopfbügel sind perfekt für lange Gaming-Sessions geeignet, ohne nervigen Druck an den Ohren zu spüren. Zusätzlich kann das Mikrofon abgenommen werden, falls dies nicht benötigt wird. Das Headset selbst wird per USB-A angeschlossen, wodurch es auch an die Konsole angeschlossen werden kann.

Das SKIRMISH Gaming Headset ist durch seinen Camouflage-Look ein echter Hingucker und passt perfekt zur LED-Beleuchtung. Im Gegensatz zum HARRIER, besitzt dieses Headset einen 3,5mm-Klinkenanschluss und bietet einen Stereo 2.0 Sound. Hier lässt sich das Mikrofon leider nicht abnehmen, jedoch einfach nach oben biegen, wenn es nicht benötigt wird. An der Hörmuschel besitzt das SKIRMISH einen Lautstärkeregler und eine zusätzliche Taste, womit sich das Mikrofon stummschalten lässt. Das HARRIER Headset liegt preislich bei 59,99 € und das SKIRMISH bei 34,99 € und ist damit etwas günstiger. Wer sich noch mehr mit den Headsets auseinandersetzen möchte, sollte auf der Produktseite nachschauen.

Quelle: SureFire via Pressemeldung