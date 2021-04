Ratchet & Clank: Rift Apart – 15-minütiger Gameplay-Trailer veröffentlicht

In der letzten State of Play-Ausgabe von Sony, zeigte Insomniac Games einen neuen Gameplay-Trailer zu Ratchet & Clank: Rift Apart. Damit nahm das Spiel einen großen Teil der Show ein und gewährte uns neue Eindrücke des kommenden Titels. Die Entwickler gingen auf einige Bereiche besonders genau ein.

Ratchet & Clank: Rift Apart setzt voll auf die Technik der PS5

In der letzten State of Play führten uns die Ratchet-Entwickler durch eine umfangreichen Trailer. Ganze 15 Minuten mit neuem Gameplay spendierte uns Sony. Dabei gingen die Macher immer wieder auf verschiedene Levels, Welten und Features ein, anstatt ein zusammenhängendes Level länger zu zeigen. Ein großer Aspekt waren dabei die Vorteile der PS5-Technik. Immer wieder zeigte man Szenen, die aufwendige und komplexe Hintergrundszenarien zeigten. Darunter eine riesige Großstadt mit Luftfahrzeugen oder auch eine belebte Dschungelwelt mit Alien-Dinosauriern. Auch durch die SSD könne man schnell und ohne Ladezeiten in neue Welten gelangen.

Insomniac betonte, dass mit Abstand der schönste Teil der Reihe sei. So war selbst in Nahaufnahmen Ratchet’s Fell enorm detailliert und auch die Menge an Ereignissen auf dem Bildschirm, setzt in der Reihe neue Maßstäbe. Besonders die hochwertigen Zwischensequenzen stachen hervor. Neue Gadgets sind aber auch an Board. Ebenso wurde das Movement optimiert. So sollen sich die Jump ‘n Run Passagen noch flüssiger und präziser anfühlen. Zuletzt lieferte uns Sony im Februar einen kurzen Trailer zum Spiel. Allzu lange müssen wir uns auch nicht mehr gedulden. Bereits am 11. Juni erscheint das Game exklusiv für die Playstation 5. Zur Einstimmung verlinken wir euch hier einmal die gesamte State of Play. Ab Minute 17:28 beginnt das Ratchet-Segment.











Ratchet & Clank: Rift Apart - [PlayStation 5] Ballere dich mit Ratchet und Clank durch ein interdimensionales Abenteuer

Die haptischen Effekte und adaptiven Tasten sorgen dafür, dass ihr voll und ganz ins Kampfgeschehen eintaucht.

Quelle: Sony via Youtube