PlayStation Plus – Das sind die kostenlosen Spiele im Mai 2021

Passend zum Ende des aktuellen Monats äußert sich Sony nun konkreter zum Mai-Line-Up für PlayStation Plus-Abonnenten. So dürfen sich Spieler in dem kommenden Monat über drei beliebte Spielhits für die PlayStation 4 sowie ebenfalls die PlayStation 5 freuen.

PlayStation Plus unter anderem mit EA‘s Shooter-Hit Battlefield 5

Insgesamt verschenkt Sony an alle Abonnenten des Online-Diensts im kommenden Mai drei Spieletitel. Zwei davon können ebenfalls auf der betagteren PlayStation 4 gespielt werden, ein weiterer steht in einer optimierten Fassung für Sonys Current Gen-Konsole, der PlayStation 5, zum Download bereit. Das Line-Up im Mai wird von EA’s Blockbuster Battlefield 5 angeführt. Im Shooter kehrt ihr in kleinen Singleplayer-Kurzgeschichten sowie innerhalb zahlreicher Multiplayer-Modi in den zweiten Weltkrieg zurück. Zudem gesellt sich ab Monatsanfang ebenfalls das Action-Adventure Stranded Deep. Ganz nach typischer Survival-Manier werdet ihr hier auf eine einsame Insel entlassen auf der ihr versuchen müsst möglichst lange zu überleben. Beide Spiele werden hierbei für die PlayStation 4 angeboten, können dank Abwärtskompatibilität aber ebenfalls auf der PS5 gespielt werden. Zuletzt steht euch der Fun-Racer Wreckfest in seiner optimierten PlayStation 5-Portierung zum Download bereit. Interessant hierbei: PlayStation Plus-Abonnenten dürfen vor allen anderen in den Genuss des Next-Gen-Updates kommen. Dieses soll nämlich offiziell erst im Juni 2021 für die neue Konsolengeneration erscheinen.

Das Line-Up des kommenden Monats steht ab dem 4. Mai zum Download bereit. Derzeit könnt ihr euch mit Days Gone, Zombie Army 4: Dead War und Oddworld: Soulstorm noch die PS Plus-Titel aus dem April sichern.

Quelle: PlayStation Plus