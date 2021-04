Microsoft – Lieferengpässe der Series-Konsolen bis Sommer

Sowohl Sony, als auch Microsoft kämpfen schon seit Release der Next-Gen-Konsolen mit starken Lieferproblemen. Während Sony sogar klarstellte, dass die Situation sogar das ganze Jahr anhalten werde, gibt es auch Microsoft nur bedingt zuversichtlich. Dennoch macht der Software-Riese aus Redmond nun etwas Hoffnung.

Microsoft schätzt mit Engpässen bis einschließlich Juni

Die Next-Gen-Konsolen sind kaum am Markt zu haben. Immer wieder können Fans zwar einige Schübe online ergattern, die generellen Erfolgsaussichten stehen aber schlecht. Sony gab bereits bekannt, dass sich daran auch so schnell nichts ändern werde. Zwar bat man die Lieferanten um erhöhte Produktionsmengen, die Problematik um verfügbare Halbleiter für die Chips hält jedoch an.

Bei einer Konferenz zur Analyse der Quartalsergebnisse und Prognosen für die Zukunft stellte der Xbox-Konzern eine Besserung der Situation nicht vor Juli in Aussicht. Trotz der unregelmäßigen Auslieferungen an den Handel verkauften sich die neuen Konsolen sehr gut. So verzeichnete das Unternehmen im Gaming-Bereich neue Rekordzahlen.

Die Branche hat ein schwieriges Jahr vor sich

Im Gegensatz zum Vorjahr konnte die Spielesparte ein Wachstum von über 50% verzeichnen. Großen Anteil daran hätten auch die neuen Series-Konsolen. Kein Geheimnis ist aber auch der Erfolg des Xbox Game Pass. Mittlerweile umfasst der Service ca. 23 Millionen Abonnenten und dürfte damit auch Grund für die guten Zahlen sein. Allerdings rechnet Chefs mit rückgängigen Zahlen für dieses Quartal. Ein problematische Verfügbarkeit und wenige hochkarätige Spiele-Releases bremsen den steilen Aufstieg aktuell.

Ob sich die Liefermengen ab der zweiten Jahreshälfte wirklich erhöhen sollten, bleibt vorerst ungewiss. Schließlich beziehen die Redmonder, wie auch Sony, ihre Chips von AMD und dürften daher wohl kaum gänzlich verschiedene Mengen erhalten. AMD kämpft schließlich auf auf dem Grafikkartenmarkt für den PC mit Engpässen. Auch trotz des Booms macht die Corona-Pandemie somit nach wie vor auch der Gaming-Branche noch zu schaffen.

Quelle: Finanzreport von Microsoft