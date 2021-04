Starfield – Gerüchte um Xbox-Exklusivität und Release 2021 verdichten sich

Nachdem erst unlängst das Update des Makenschutzeintrages von Starfield für Spekulationen rund um einen nahenden Release sorgte, sprechen sich nun weitere Quellen für eine Veröffentlichung in diesem Jahr aus. Die Gerüchteküche geht sogar soweit und behauptet, dass Bethesdas nächstes AAA-Projekt exklusiv für Xbox-Plattformen erscheinen wird.

Exklusiv auf der Xbox?

Wie der Xbox-Insider Rand al’Thor nun in einer aktuellen Podcast-Episode verriet, arbeiten Microsoft und Bethesda Softworks mit Hochdruck daran, das nächste Rollenspiel-Epos Starfield noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Wie der Leaker von firmennahen Quellen erfahren haben will, seien die Arbeiten am AAA-Titel bereits nahezu vollständig abgeschlossen, sodass das Studio derzeit mit Bugfixing sowie Polishing beschäftigt ist.

Starfield soll dabei ähnlich wie Halo Infinite im Weihnachtsgeschäft dieses Jahres erscheinen und selbstverständlich von Tag 1 an Teil des Game Passes sein. Darüber hinaus behauptet der Insider weiter, dass Starfield tatsächlich Xbox exklusiv veröffentlicht werden soll. Ein Release auf PlayStation-Plattformen oder der Nintendo Switch wäre demnach nicht vorgesehen.

“Mir wurde von sehr zuverlässigen Leuten gesagt, dass Starfield zu 100 Prozent Xbox-exklusiv ist. Ich habe sogar Wetten darüber abgeschlossen, und ich wette nur, wenn ich weiß, dass ich bereit bin, zu wetten. Ich bin ziemlich sicher, dass Starfield nur für Xbox erscheint und mir wurde auch gesagt, dass Microsoft sich bemüht, das Spiel zu Weihnachten herauszubringen.“

Was letztlich an den Gerüchten dran ist, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass Microsoft eine mögliche Xbox-Exklusivität für kommende Bethesda-Spiele keineswegs ausschließt. Starfield könnte womöglich das erste Spiel sein, das aus der Kooperation der beiden Firmen hervorgeht.











Quelle: The Xbox Two