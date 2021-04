Starfield – Markenschutzantrag deutet auf Release in diesem Jahr hin

Könnte der nächste Rollenspiel-Blockbuster aus dem Hause Bethesda tatsächlich schon 2021 erscheinen? Ein neuer Markenschutzantrag zu Starfield deutet nun zumindest daraufhin.

Erst kürzlich hat ZeniMax Media – zu denen bekanntermaßen auch Bethesda gehört – die offizielle Internetpräsenz des in Entwicklung befindlichen Starfields aktualisiert und dabei gleich ein interessantes Detail ergänzt: Der Markenschutzeintrag des Spiels zeigt das Jahr 2021 an. Normalerweise wird es in der Branche so gehandhabt, dass die Copyright-Angabe eines Titels immer dem Jahr der Erstveröffentlichung entspricht. Branchen-Insider Matty zufolge gäbe es daher berichtigte Überlegungen, ob Starfield tatsächlich noch in diesem Jahr erscheint. Matty hatte zudem erst Anfang des Jahres Vermutungen geäußert, dass der Release des RPGs noch im laufenden Kalenderjahr stattfinden könnte.

Die Gerüchte sind natürlich nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Wenngleich der Markenschutzantrag ein wertvolles Indiz ist, kann sich die Veröffentlichung von Starfield auch gerade wegen der anhaltenden Pandmie nach hinten verschieben. Experten vermuten indes eine offizielle Vorstellung des Sci-Fi-Spiels auf der diesjährigen E3. Die Spielemesse findet 2021 lediglich digital statt, dennoch haben bereits einige namenhafte Publisher ihre Beteiligung zugesagt.

Sollte Starfield tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen, ist üblicherweise im (späten) Herbst mit einem Release zu rechnen.

I reported in January & February that Bethesda was looking to release Starfield in 2021. It appears this is still the plan. pic.twitter.com/7bMF2mS6M1

— Matty (@G27Status) April 23, 2021