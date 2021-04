Playstation Now – 1080p Support kommt bald

Zwei Jahre ist es her, dass Sony 1080p Support für deren Streaming Dienst Playstation Now angekündigt hat. Jetzt soll das Feature endlich ausrollen und Streaming Titeln etwas mehr Schärfe verleihen.

Vor zwei Jahren haben Sony und Microsoft eine Partnerschaft geschlossen und dabei Streaming Technologie ausgetauscht. Im Zuge dieses Deals, hatte Sony Full HD Support für deren Spiele Streaming Dienst versprochen.

Bis jetzt war es still um dieses Feature geworden, doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Mit einem Tweet kündigte Sony an, dass 1080p Unterstützung in den kommenden zwei Wochen ausrollen soll.

Europa, Amerika, Kanada und Japan sollen dabei zuerst dran sein, mit weiteren Territorien später. Damit macht Sony diesen Schritt zuerst, denn Microsoft hat das Feature zwar bereits angekündigt, aber noch nicht freigeschaltet.

Man darf gespannt sein, was Sony dem Game Pass entgegensetzen wird in Zukunft. Gerüchte um eine entsprechende Antwort auf den Service von Microsoft, seitens Sony halten sich hartnäckig.

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week.

The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8

— PlayStation (@PlayStation) April 22, 2021