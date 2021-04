The Great Ace Attourney Chronicles – Zwei Japan-exklusive Spiele kommen endlich in den Westen

Fans der Ace Attourney dürfen sich freuen, denn mit The Great Ace Attourney Chronicles kommt eine Collection von zwei Spielen auf den Markt, die bisher nur in Japan erschienen sind. 2014 wurde der erste Teil dieser Prequel-Reihe angekündigt, der 100 Jahre vor den Geschehnissen der Phoenix Wright-Spiele angesiedelt ist.

In The Great Ace Attourney Chronicles spielt ihr als Phoenix Wrigths Vorfahre

The Great Ace Attourney: Adventures und The Great Ace Attourney 2: Resolve heißen die beiden Spiele, die in dieser Collection enthalten sind. Sie erzählen die Geschichte von Ryunosuke Naruhodo, dem Vorfahren von Superanwalt Phoenix Wright. Die Story spielt in der japanischen Meiji-Ära, jedoch schickt euch das Spiel auch nach Großbritannien, wo ihr unter anderem auf einen Verschnitt von Sherlock Holmes trefft. Insgesamt werdet ihr, typisch für die Reihe, eine Menge interessanter Figuren treffen.

Kenner der Phoenix Wright-Spiele werden gameplaytechnisch völlig zufriedengestellt werden. Ihr ermittelt an Tatorten und verhandelt eure Fälle vor Gericht. Neu ist in den beiden Great Ace Attourney-Titeln, dass ihr eure Beweise auch einer Jury präsentieren müsst. Ihr solltet also besonders gute Überzeugungsarbeit leisten, wenn ihr eure Fälle gewinnen wollt.

Bislang erschienen die beiden Spiele nur in Japan für den 3DS, jetzt werden sie erstmals übersetzt und auch im Westen auf der Switch, der PS4 und auf Steam veröffentlicht. Die Collection umfasst noch ein paar weitere Features wie zum Beispiel viele Artworks, unveröffentlichtes Videomaterial und einige zusätzliche Mini-Episoden. Die Collection erscheint am 27. Juli 2021.











Quelle: Capcom