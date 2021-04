Monster Hunter Rise – Showcase stellt neue Monster vor

Capcom hat ein neues digitales Event rund um Monster Hunter und dessen jüngsten Switch-Ableger Rise angekündigt. Vorgestellt werden neue Informationen zu kommenden Serienteilen sowie neue Inhaltserweiterungen.

Bereits Anfang der nächsten Woche wird Publisher Capcom das nächste große Monster Hunter Showcase abhalten. Der Livestream startet demnach am kommenden Dienstag, den 27. April 2021 um 16 Ihr deutscher Zeit auf YouTube und Twitch. Der Fokus der Veranstaltung liegt allem voran auf dem ersten kostenfreien Inhaltsupdate für Monster Hunter Rise.

Wie das japanische Unternehmen bereits im Vorfeld verlauten ließ, soll Version 2.0 des Actionspiels schon im Mai veröffentlicht werden und dabei eine Masse an neuen Monstern integrieren, darunter beispielsweise der Chameleos oder der Apex Rathalos. Ersten Informationen zufolge wird das Update mit rund 0,9 GB allerdings nicht allzu groß ausfallen. Spieler, die bis dato noch keinen Patch heruntergeladen haben, kommen insgesamt auf immer noch überschaubare 1,5 GB benötigten Speicherplatz.

Abseits von Monster Hunter Rise wird man auch das im Sommer erscheinende Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin thematisieren. Das Rollenspiel wird ab dem 9. Juli exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sein und folgt damit dem 2016 veröffentlichten Nintendo-3DS-Titel.

Heads up, Hunters. The required space for installing #MHRise Version 2.0 is approximately 0.9GB.

However, if this will be your first time updating the game, the required space will be approx. 1.5GB.

— Monster Hunter (@monsterhunter) April 23, 2021