In Sound Mind – Psychohorror erscheint diesen Sommer

We Create Stuff, die Macher von Kultschockern wie Nightmare House 2, halten mit In Sound Mind einen neuen, einfallsreichen Psychohorrortitel für euch parat. Schon seit einiger Zeit ist eine Demo ihres aktuellen Werkes auf Steam kostenlos spielbar. Vor wenigen Tagen kündigte Publisher Modus Games nun den offiziellen Releasetermin der Vollversion an und dieser lässt gar nicht mehr lang auf sich warten. Bereits ab dem 03. August könnt ihr euch von In Sound Mind in Angst und Schrecken versetzen lassen. Mit dem vollständigen Release schafft es das Spiel außerdem vom PC auf die PS5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.

In In Sound Mind erwartet euch einfallsreicher Horror gepaart mit hektischen Rätseln und einzigartigen Bosskämpfen

Orientierungslos erwacht ihr in einem fremden Gebäude. Schnell bemerkt ihr, dass ausnahmslos alles in eurer Umgebung ein rätselhaftes Eigenleben führt. Doch damit nicht genug, werdet ihr auf der Suche nach Antworten von schrecklichen Visionen geplagt, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Während ihr das Gebäude erkundet begegnet ihr weiteren Opfern. Diese wurden derselben experimentellen Therapie unterzogen, die auch ihr erleiden musstet. Nun ist es an euch eine Reihe beunruhigender Erinnerungen zu durchleben um das Geheimnis dieses Ortes zu lösen. Jede von ihnen hält einzigartige Rätsel, Mechaniken, Waffen und Bosskämpfe für euch bereit. Wird es euch gelingen alle Geheimnisse zu lösen ohne euren Verstand zu verlieren?











Neben atmosphärischer Grafik, überzeugt In Sound Mind mit seinem unheimlichen Soundtrack, geschrieben von der Internetikone The Living Tombstone. Das Musikerduo, bekannt durch seine Arbeit an dem Soundtrack des Horrorklassikers Five Nights at Freddy’s, verleiht diesem Psychothriller seinen ganze eigenen Sound. Jede Erinnerung, die ihr im Spiel durchschreitet, bietet nicht nur eine eigene Geschichte mit einzigartigen Rätseln. Zusätzlich verfassten The Living Tombstone für jede Geschichte ein unverwechselbares individuelles Lied. So wird deren Einzigartigkeit noch einmal musikalisch untermauert.

Quelle: Modus Games