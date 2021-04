Love, Death and Robots – Die zweite Staffel steht in den Startlöchern

Freunde es ist soweit! Die zweite Staffel der Anthologie-Netflixserie Love, Death and Robots steht kurz bevor! Netflix veröffentlichte am 19. April 2021 einen Trailer, der bereits einige Momente der packenden Animationsserie zeigt und verriet darin ebenfalls, ab wann wir mit einer dritten Staffel rechnen können.

Staffel zwei von Love, Death and Robots startet im Mai 2021 auf Netflix

Wir haben es fast geschafft. Rund zwei Jahre ist es her, seitdem die erste Staffel von Love, Death and Robots auf Netflix erschienen ist. Nun dauert es keinen Monat mehr, bis die zweite Staffel der US-amerikanischen Serie an den Start geht. Ab dem 14. Mai 2021 werden neue Folgen der Emmy-prämierten Serie auf Netflix verfügbar sein. Und auch nach Mai soll mit der Animationsserie für Erwachsene noch lange nicht Schluss sein. Netflix kündigte im Trailer eine dritte Staffel für 2022 an.

Kurzweilig, actiongeladen und total abgefahren. Das sind die ersten Worte, die mir persönlich zu Love, Death and Robots einfallen. Die 18 Episoden der ersten Staffel, die zwischen 6 und 18 Minuten lang sind und in sich abgeschlossene Handlungen zeigen, wussten durch ihre Bildgewalt und außergewöhnlichen Geschichten zu überzeugen. Wem das gefallen hat, der dürfte auch bei der zweiten Staffel wieder auf seine Kosten kommen. Der neueste Trailer zeigt neben Dämonen, düsteren Dystopien und Riesen vor allem eins: Jede Menge wild gewordener Roboter!











Angebot APOSEN Staubsauger Roboter Superschlank, 1500Pa Saugroboter mit Ladestation und 3-stufigem Reinigungssystem, 110min Akkulaufzeit für 100m², Scatola da 600ML, Ideal für Tierhaare,Teppiche, Hartböden ✅Zerstöre Haare und Tierhaare: Dieser Staubsauger roboter wird von einem leistungsstarken Motor mit 1500Pa Saugkraft und einem einzigartigen Lufteinlassdesign angetrieben, das die Haare des Haustieres nicht blockiert wie andere Roboterstaubsauger mit rotierenden Bürsten.

✅7cm Ultradünnes Design: Durch das flache Design the saugroboter ist auch die Reinigung unter Sofas, Betten und Möbeln, wo sich der Schmutz gerne versteckt, möglich. Die 600ml Staubbox vermeidet viele unnötige Aufgaben.

✅FreeMove 2.0 Technologie: Der integrierte 6D-Antikollisions-Infrarotsensor saugroboter kann Hindernissen und Treppen elegant ausweichen, den Reinigungspfad automatisch anzupassen, Verhindern Sie Stürze und decken Sie Bereiche, die gereinigt werden müssen, schnell ab.

✅Dreifaches Filtersystem: Selbst 6-Mikron-Feinstaub kann der saugroboter nicht entkommen und schafft ein absolut sauberes Zuhause für Sie. Das Filterelement kann entfernt und gewaschen werden, um die Lebensdauer zu verlängern.

✅Lange Akkulaufzeit: Der staubsauger roboter mit einer einzigen Ladung bis zu 100 Minuten lang und putzt dabei bis zu 100 Quadratmeter Ihrer Wohnung. Wenn der Akku unter 15% liegt, kehrt der staubsaugroboter automatisch zur Ladestation.

Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube