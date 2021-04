Horizon Zero Dawn: Complete Edition – PS4-Hit derzeit kostenlos

Sony verschenkt – wie bereits angekündigt – aktuell den Blockbuster Horizon Zero Dawn für die PlayStation 4. Im Rahmen der “Play at Home”-Initiative können sich Interessierte nun auch vollkommen kostenfrei das populäre Action-Adventure aus dem Hause Guerrilla Games in einer Complete Edition innerhalb der nächsten Wochen herunterladen.

Horizon Zero Dawn gratis für die PlayStation 4

Seit dem 20. April 2021 um 05:00 Uhr steht euch die kostenfreie Dreingäbe nun bereits zum Download bereit. In Anspruch könnt ihr das Gratis-Angebot noch bis zum 15. Mai 2021 um 05:00 Uhr nehmen. Neben dem Hauptspiel beinhaltet die Complete Edition dabei noch einige zusätzliche Inhalte. Allen voran die große Content-Erweiterung The Frozen Wilds sowie Skins , Waffen, ein Digitales Artbook und ein spezielles PlayStation 4-Design. Alle Inhalte der Complete Edition findet ihr im Folgenden noch einmal konkreter aufgelistet:

Erweiterung „The Frozen Wilds“

Carja Sturmhüterin-Outfit und Carja-Machtbogen

Carja Händler-Paket

Banuk Vorreiterin-Outfit und Banuk Keulbogen

Banuk Reisende-Paket

Nora Hüter-Paket

Digitales Artbook (kostenloser DLC bei Neukauf enthalten, einmalig verwendbar)

PS4-Design (kostenloser DLC bei Neukauf enthalten, einmalig verwendbar)

Unter dem Titel “Play at Home” rief Sony vor einige Zeit ein Programm ins leben, dass Spieler während der Pandemie in den eigenen vier Wände unterhalten soll. So gewährt man nicht nur spezielle Angebote auf Unterhaltungsmedien sondern verschenkt auch zahlreiche Blockbuster für die eigene Heimkonsole. Den Anfang machte Ratchet & Clank, welches bis zum 1. April kostenfrei heruntergeladen werden konnte. Neben Horizon Zero Dawn: Complete Edition stehen euch derzeit noch weitere Titel zum kostenlosen Download bereit. Dazu zählen die PlayStation 4-Spiele Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica und The Witness sowie Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica und The Witness für Sonys VR-Headset. Diese Titel könnt ihr euch noch bis zum 23. April um 05:00 Uhr ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

