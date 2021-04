Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 16.2021

Und wieder einmal heißt es neue Woche, neue Releasevorschau. Diesmal haben wir wieder ein paar mehr Spiele für euch auf dem Zettel, darunter ein paar Sportvertreter, ein lang erwartetes Remake und einige Indie-Perlen. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei.

Releasevorschau ver. 1.22474487139

MLB The Show 21 (PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 20. April

Der größte Vertreter der Baseballspiele kommt ausnahmsweise nicht von EA, sondern von Sony Interactive Entertainment selbst. Wenn ihr also gerne den Schläger schwingt, dann kommt hier die neuste Möglichkeit dazu.











Don’t Forget Me (PC) – 20. April

Ein Retro-Point’n’Click-Adventure in einem Cyberpunk-Setting mit einer Prise Mystery.











Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack (PC, PS4, Switch) – 22. April

Ein Ansammlung von drei Spielen der Atelier-RPG-Reihe: Atelier Sophie, Atelier Firis und Atelier Lydie & Suelle sind in dieser Compilation enthalten.











Humankind (PC, Stadia) – 22. April

Ein Strategiespiel, bei dem ihr die Menschheitsgeschichte von der Bronzezeit bis hin zur modernen Ära begleitet.











Ein Remake des originalen Nier aus dem Jahre 2010. Dabei handelt es sich jedoch um die Replicant-Version, die nur in Japan erschienen ist und einen jüngeren Protagonisten enthält, während die Version namens Gestalt im Westen generell als “Nier” verkauft wurde. Ein wenig verwirrend doch nun kommt also die Replicant-Version mit einem sehr verwirrenden Titel überall auf den Markt.











Smelter (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 22. April

Ein sehr von Mega Man inspirierter 2D-Platformer, der auch eine Prise Top Down-Strategie mit den Jump’n’Run-Elementen vermischt und so ein außergewöhnliches Spielerlebnis bieten möchte.











Metal Tales: Overkill (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, PC) – 22. April

In diesem Roguelike-Top Down-Shooter ballert ihr mit eurer Gitarre alles nieder, während ein fetzender Metal-Soundtrack euch begleitet.











MotoGP 21 (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, PC, Stadia) – 22. April

Der zweite Sportvertreter diese Woche, diesmal geht es wieder auf die Rennstrecke. Also schnappt euch euer motorisiertes Zweirad und auf geht’s.











Picross S6 (Switch) – 22. April

Hierzu muss man nicht viel sagen, es ist mal wieder eine gepflegte Runde Picross zum Hirntraining.











Dungeon & Gravestone (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 23. April

Ein weiteres Roguelike mit einer außergewöhnlichen Block-Optik a la Minecraft.











Das waren alle Spiele in der dieswöchigen Releasevorschau und bei der Menge an Zockermaterial sollte doch etwas für euch dabei gewesen sein, oder? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.