GeForce NOW – 15 neue Spiele im Anmarsch

Der Cloud-Service Geforce NOW von NVIDIA bekommt erneut Zuwachs, an der Videospiel-Front. 15 neue Titel sind diese Woche hinzugekommen, sowie neue Spielinhalte und DLSS- und RTX-Unterstützung.

GeForce NOW baut Portfolio aus

Wer einen Zugang zu NVIDIAs Cloud-Service hat, darf sich auf exklusive Belohnungen wie z. B. kostenlose Spiel und In-Game-Inhalte freuen. In dieser Woche erhaltet ihr das Noble-Oasis-Outfit, aus dem Spiel Spellbreak. Aber auch andere Titel wie ARK: Survival Evolved, Hyperscape, Warface und Warframe, enthalten spezielle Belohnungen, die nur über GeForce NOW erhältlich sind. Doch das Wichtigste bei dem Abo-Service sind natürlich die Spiele, das Portfolio wurde diesen Donnerstag um 15 neue Titel erweitert.

Torchlight und Torchlight III sorgen an der Hackn ‘N Slay-Front für Abwechslung und sind eine willkommene Ergänzung. Außerdem dürft ihr euch über die Trine: Enchanted Edition und den Newcomer Outriders freuen, der erst 1. April veröffentlicht wurde. Aber auch ältere Schinken wie Far Cry 2: Fortune’s Edition und Tomb Raider IV: The Last Revelation sind nun erhältlich und sorgen für eine Menge Nostalgie. Neben den Neuerscheinungen werden andere Titel um eine RTX- und DLSS-Unterstützung ergänzt. Mortal Shell darf sich dabei um eine volle RTX-Unterstützung freuen, während Medival Dynasty und Observer System Redux DLSS-Unterstützung erhalten.

Hier findet ihr die gesamte Liste aller neuen Titel, die diese Woche hinzugekommen sind.

Nigate Tale

AO Tennis 2

Beholder 2

Far Cry 2: Fortune’s Edition

Outriders

Postal 4: No Regrets

Sheltered

Shio

Tomb Raider IV: The Last Revelation

Torchlight

Torchlight III

Trine: Enchanted Edition

Vigil: The Longest Night

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Yes, Your Grace

Quelle: NVIDIA