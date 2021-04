Assassin’s Creed Valhalla – Story-DLC um einige Wochen verschoben

Die erste richtige Story-Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla wird nicht mehr wie geplant im April erscheinen. Die Verantwortlichen haben den Termin überraschend auf Mitte Mai verschoben.

Wie Ubsioft unlängst in einem Statement via Twitter bekannt gab, wird man den DLC Zorn der Druiden doch erst am 13. Mai 2021 auf den Markt bringen. Ursprünglich sollte die Erweiterung bereits am 29. April veröffentlicht werden, daraus wird nun jedoch nichts mehr.

Als Grund für die Verschiebung nannte man allem voran das Polishing, welches mehr Zeit in Anspruch nimmt als gedacht. In einem erläuternden Blog-Post will man sich zudem alsbald zu den konkreten Hintergründem äußern. Für den Moment bedanken sich die EntwicklerInnen für die Geduld der Fans und versprechen baldige Updates.

“Um ein noch besseres Erlebnis zu bieten, teilen wir mit, dass Zorn der Druiden nun am 13. Mai erscheinen wird. Wir arbeiten an einem Artikel, um Transparenz zu schaffen und Einblicke in unseren Entwicklungsprozess zu geben. Vielen Dank für eure Geduld.”

Zorn der Druiden ist der erste vollwertige Kampagnen-DLC für Assassin’s Creed Valhalla. Hier verschlägt es den Spieler unter anderem nach Irland, wo er einem mysteriösen Druidenkult auf der Spur ist. Der DLC kann ab Mitte Mai separat erworben werden, ist aber auch Teil des bereits erhältlichen Season Pass.

To deliver a more refined experience, we’re sharing that:

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

📝We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process

Thanks for your patience. Keep an eye on our social channels for future news! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV

— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 14, 2021