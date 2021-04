The Falcon And The Winter Soldier – Trailer verspricht actiongeladenes Staffelfinale

Seit dem 19. März 2021 erscheint jeden Freitag auf Disney+ die neuste Folge der Marvel-Serie „The Falcon And The Winter Soldier“. Aktuell sind vier Folgen verfügbar. Insgesamt wird sich die erste Staffel der Serie, in der Anthony Mackie als Falcon und Sebastian Stan in der Rolle des Winter Soldiers für Recht und Ordnung sorgen, auf sechs Folgen belaufen. Mit noch zwei verbleibenden Episoden am 16. und 23. April 2021 erwartet den Zuschauer ein imposantes Finale im Kampf gegen den neuen Captain America.

Wyatt Russel verkörpert den neuen (skrupellosen) Captain America

Für alle die bisher die ersten vier Folgen von „The Falcon And The Winter Soldier“ nicht gesehen haben folgt hier eine ausdrückliche Spoilerwarnung. Immer noch hier? Sehr schön! Dann dürfte auch für euch mittlerweile klar sein, dass spätestens nach dem Ende der vierten Episode ein neuer Widersacher auf den Falcon und Bucky wartet. Denn neben Zemo, dem Antagonisten aus „Captain America Civil War“ und der Protestkämpferin Karli Morgenthau entpuppt sich auch der zum neuen Captain America ernannte John Walker (Wyatt Russel, 22 Jump Street) als brutal und skrupellos, während er auf einen Supersoldaten mit Captain Americas Schild so lange einschlägt, bis dieser stirbt.

Um die Vorfreude auf das Staffelfinale auf den Höhepunkt zu treiben, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der als Vorschau auf die beiden kommenden Folgen gesehen werden kann. Der Trailer lässt erahnen, dass es (vermutlich in der letzten Folge am 23. April) zum großen Showdown zwischen dem Falcon, Bucky Barnes und John Walker alias Captain America kommen wird. Wie es mit Zemo, Karli Morgenthau, den Kriegerinnen aus Wakanda und der Agentin Sharon Carter weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude ist riesig!

Falls ihr genau wie ich nicht genug vom Marvel Cinematic Universe kriegen könnt, gibt es für euch gute Neuigkeiten. Denn auch wenn sich die erste Staffel „The Falcon And The Winter Soldier“ dem Ende zuneigt, gibt es ab dem 11. Juni 2021 bereits neues Material für einen Serienmarathon. Dann startet nämlich die erste Staffel der Serie „Loki“ mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle auf Disney+.











Quelle: Marvel Entertainment via YouTube