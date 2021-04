Warframe – Call of the Tempestarii Update schon heute

In Warframe erwartet uns heute eine Überraschung, denn das neue Quest Update soll schon heute kommen. Dabei wird das Update nicht nur eine neue Quest mitbringen, sondern auch einige Überarbeitungen für das Railljack System.

Gestern erst stockten Digital Extremes die Game Server für deren F2P Space Ninja Shooter auf. Kurz darauf folgte dann die große Überraschung, denn das neue Update soll schon heute starten. Call of the Tempestarii bringt dabei nicht nur eine neue Quest mit.

PC Tenno konnten bereits das überarbeitete Railjack System ausprobieren, das jetzt auch auf allen anderen Plattformen erscheinen wird. Darüber hinaus, wird die neue Quest auch einen neuen Frame in Form von Sevagoth mitbringen.

Via Twitter kam gerade auch noch die Meldung, dass die Playstation Version ein bis zwei Stunden länger brauchen könnte um startbereit zu sein.

💥 Build, board and battle as a Railjack captain

💀 Become Sevagoth, the dark helmsman

🌀 Weather the storm in a new Quest

Call of the Tempestarii arrives tomorrow on all platforms. pic.twitter.com/KoYR5xeKQt

— WARFRAME (@PlayWarframe) April 12, 2021