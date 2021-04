The Circle USA – Netflix-Serie kehrt mit einer neuen Staffel zurück

Freunde es geht wieder los! Endlich bereichert uns Netflix mit der zweiten Staffel von The Circle USA. Die Reality-TV Show, in der es darum geht, über (falsche) Onlineprofile zum beliebtesten Bewohner des Wohnkomplexes aufzusteigen, wurde erstmals am 1. Januar 2020 weltweit bei Netflix ausgestrahlt. Nun treten erneut acht Personen in den Ring, für den Kampf um die Influencerkrone.

Am 14. April 2021 startet die neue Staffel

Nach dem Erfolg der ersten Staffel kündigte Netflix bereits im März 2020 eine zweite und dritte Staffel an. Gut ein Jahr später ist es jetzt soweit. Ab dem 14. April 2021 ist die zweite Staffel weltweit verfügbar. Doch worum geht es genau bei The Circle? Die Mitspieler ziehen jeweils allein in ein Apartment des Wohnkomplexes ein. Dort angekommen haben sie die Möglichkeit, ihr Onlineprofil, mit allem was dazu gehört, anzulegen. Dabei bleibt ihnen die Wahl, ob sie sich als sie selbst ausgeben, oder ein Fakeprofil erstellen, von dem sie sich mehr Beliebheit versprechen.

Denn darum geht es bei The Circle USA – beliebt sein. Über die Chatfunktion des Fernsehers können die Teilnehmer mit den anderen Mitstreitern in Kontakt treten, sich die Bilder der Konkurrenten anschauen und Beziehungen zueinander aufbauen, um so vor einem Rauswurf sicher zu sein. In regelmäßigen Abständen müssen sich die Spieler dann je nach Sympathie und Beliebtheit bewerten.

Die zwei beliebtesten Spieler bekommen für eine Runde Immunität und können dann entscheiden, welcher Spieler geblockt wird und somit ausscheidet. Der ausgeschiedene Spieler hat dann die Möglichkeit, einen Mitstreiter persönlich in seinem Apartment zu besuchen und festzustellen, ob sich der Spieler als sich selbst oder als jemand komplett anderes ausgegeben hat.

Chloe aus „Finger Weg!“ ist mit von der Partie

Fans von Netflix Reality-Formaten dürften eine Teilnehmerin der neuen Staffel bereits kennen. Die Engländerin Chloe Veitch, welche bereits an der Netflix-Show „Finger Weg!“ (original „Too Hot to Handle“) teilgenommen hat, kämpft nun bei The Circle USA um das Preisgeld von 100.000 US-Dollar.











Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube