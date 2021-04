Sony – Kommt nun die große Mobile-Offensive?

Angesichts des mittlerweile oft diskutierten Bloomberg-Berichts war Sony zuletzt sehr prominent in den News vertreten. So plane der Publisher fast ausschließlich auf Blockbuster-Titel zu setzen. Nun plant man offenbar die großen Marken ebenfalls auf Smartphones zu bringen.

Sony will die Mobile-Sparte ausbauen

Die Japaner suchen derzeit nach einem “Head of Mobile at Sony Interactive Entertainment PlayStation”. Dieser soll im kalifornischen San Mateo den Aufbau des Mobile-Segments leiten. Dazu gehört, dass die Person sich um die Entwicklung von Spielen kümmert und entsprechende Teams hervorbringt. Der Fokus liegt dabei auf die Adaption bekannter Marken auf Mobile. Konkrete Reihen nennt man in der Stellenausschreibung allerdings nicht. Natürlich kommen einem unweigerlich aber Namen wie Uncharted, God of War oder The Last of Us in den Sinn. Auch Brands wie Ratchet & Clank oder Gran Turismo wären denkbar.

Die Konkurrenz schläft nicht

Letzterer hat mit Forza Street bereits einen Mobile-Konkurrenten aus dem Hause Microsoft. Es gibt zwar erste Playstation-Spiele für die mobilen Plattformen, die Erfolge waren aber überschaubar. Einzig “Run Sackboy! Run!” konnte etwa im Google Play Store die 10 Mio.-Marke knacken. Selbst ein “Uncharted: Fortune Hunter” kommt im gleich Store auf etwas über eine Million Downloads. Konkurrent Nintendo verbuchte mit Mario Kart Tour bereits über 50 Millionen Klicks. Super Mario Run landete sogar über 100 Millionen Mal auf Android-Smartphones.

Sony hält sich noch bedeckt

Sony scheint daher den Blick auf große Blockbuster für Konsole- sowie Mobile Games zu setzen, anstatt auf kleine bis mittelgroße Spiele für die Konsole. Auch Nintendo öffnete sich vor einigen Jahren gegenüber dem Smartphone-Markt und brachte Titel wie Super Mario Run oder Pokemon Go hervor. Auch aufgrund dieser Erfolge wird man nun mit Marken wie Uncharted und Co in diesen Bereich vorstoßen wollen. Da sich der Playstation-Konzern jedoch erst in einer Aufbau-Phase befindet, wird es wohl noch etwas dauern, bis die ersten mobilen Spiele erscheinen. Schließlich hat das Unternehmen auch noch keine offizielle Mitteilung herausgegeben, wie genau der Plan ist. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein, was hier in den kommenden Monaten und Jahren kommen wird.

Quelle: boards.greenhouse