Super Meat Boy Forever – Meat Boy kommt auf die Konsole

Der kleine Fleischahufen kommt mit Super Meat Boy Forever endlich auf die Konsolen und das noch diesen April. Bereits 2010 konnte das sackschwere Spiel einen Überraschungshit landen.

Super Meat Boy Forever auf PS und XBOX

Bereits 2008 erschien eine Flash Variante von Entwickler Edmund McMillen, den man auch von The Binding of Isaac kennen sollte, gratis im Netz. Der erste richtige Teil von Super Meat Boy erschien 2010 aus Steam und hatte über 8 Millionen Spieler, am 23. Dezember 2020 erschien dann mit Super Meatboy Forever ein langersehnter Nachfolger. Vor allem grafisch wurde das Spiel auf ein neues Level gehoben, aber auch spielerisch hat es einige Änderungen gegeben. Meat Boy hat jetzt einen zusätzlichen Dash, der auch als Schlag genutzt werden kann, um Gegner zu besiegen. Am Spielprinzip hat sich jedoch nicht viel geändert, ihr springt weiterhin durch Level, die mit Todesfallen gespickt sind, um diesmal seine Tochter Nugget von Dr. Fetus zu befreien.

Nun dürfen am 16. April auch Konsolen Spieler in den Genuss der Qualen kommen. Vorerst wird der Titel für PlayStation 4 & 5 und Xbox One & Series X/S für 15,99 Euro erscheinen. Im Dezember soll auch eine Umsetzung für Nintendo Switch und den Epic Games Store vorgesehen sein, wahrscheinlich zu einem ähnlichen Preis. Den Vorgänger könnt ihr bereits auf den Last-Gen-Konsolen und Nintendo Switch erhalten und wäre doch eine perfekte Vorbereitung auf den Nachfolger.

Angebot Super Meat Boy Super Meat Boy .

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Quelle: Team Meat via Pressemeldung