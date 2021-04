The Last of Us – Remake offenbar in Arbeit

Mit einer Serie in Arbeit, scheint Naughty Dog an einem Remake von The Last of Us zu arbeiten. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man überhaupt ein Remake eines Titels braucht, der sich auch heute noch optisch behaupten kann.

Arbeitet Naughty Dog an The Last of Us Remake

In einem umfassenden Artikel von Bloomberg, bekommen wir einen Eindruck vom aktuellen Blockbuster Wahn bei Sony. Leiter der Visual Arts Service Group innerhalb von Sony, Michel Mumbauer wollte offenbar mehr Eigenständigkeit.

Seine Team hat für andere Sony Teams in der Vergangenheit als Support fungiert, wie zuletzt bei TLOU2 von Naughty Dog. In 2013 wollte Mumbauer sein Team eigenständiger machen und Sony ein eigenes Projekt vorschlagen.

Da Blockbuster bei den Playstation Machern hoch im Kurs stehen, entschied sich das Team für ein Remake des ersten Pilz-Zombie Games. Ideen für ein Remake des ersten Uncharted wurden schnell fallen gelassen, da die Überarbeitung zu viele Ressourcen benötigt hätte.

Nachdem Release von TLOU 2, wurden dann mehrere Mitarbeiter von Naughty Dog dem Projekt zugewiesen und Mumbauer ahnte schon was folgen würde. Nachdem Chef Herman Hulst vom ersten Material des Remakes nicht beeindruckt war, wurde das Projekt Naughty Dog unterstellt.

Die Frage ist nun ob das Remake weiterhin in Arbeit ist und ob es überhaupt jemand braucht. Noch heute sieht die Remaster Version mehr als nur gut aus. Fragwürdig ist auch, dass Sony offenbar seinen eigenen Support Teams kaum mehr Vetrauen entgegen bringt.

The Last of Us Remastered - [PlayStation 4] Greatest Hits Edition. Abbildung weicht aufgrund von Produktionsgründen ab.

USK 18 Edition. Spiel komplett deutsch. (Sprache & Texte). Verpackung : Deutsch

Quelle: Bloomberg