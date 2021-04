Deathloop – Release auf September verschoben

Bethesdas Actionspiel Deathloop wird nicht mehr wie geplant Ende Mai auf den Markt kommen. Das Entwicklerstudio hat den PS5-exklusiven Titel kurzerhand auf September verschoben.

In einem kurzen Video-Statement via Twitter gaben die EntwicklerInnen von Arkane Lyon bekannt, dass man den Releasetermin von Deathloop nicht wie geplant einhalten könne. Ursprünglich sollte der kompetitive Shooter bereits 2020 erscheinen, wurde jedoch gegen Ende des letzten Jahres auf den 21. Mai 2021 verschoben. Aber auch diesen Termin kann das Studio offenbar nicht halten und legte sich nun auf den 14. September 2021 als Ersatz fest.

Als Grund für die Verzögerung nennt das Studio allem voran den Fokus auf Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter. Man wolle trotz der aktuellen Situation und der erschwerten Bedingungen das bestmögliche Spiel abliefern und habe sich daher schweren Herzens dazu entschlossen, den Release erneut umzuplanen. Man wolle die zusätzliche Zeit insbesondere ins Feintuning und Polishing investieren.

Deathloop befindet sich derzeit für den PC und PlayStation 5 in Entwicklung. Auf den Konsolen bleibt der Shooter 12 Monate lang PlayStation exklusiv und wird voraussichtlich im September 2022 auch für Xbox-Plattformen erscheinen.

An update on DEATHLOOP from @ArkaneStudios: pic.twitter.com/tJwUSM5vum

— DEATHLOOP (@deathloop) April 8, 2021