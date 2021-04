Nintendo Switch – Größte Switch der Welt für einen guten Zweck gebaut

In monatlichen Abständen veröffentlicht der Tüftler und Schrauber Michael Pick auf seinem YouTube Kanal Videos, in denen er sein technisches Geschick unter Beweis stellt. Unter anderem hat er neben dem kleinsten MacBook nach eigenen Angaben auch den kleinsten Gaming PC der Welt gebaut. Nun fing der Amerikaner wohl an größer zu denken und veröffentlichte am 03. April 2021 sein neuestes Projekt. Dabei herausgekommen ist eine funktionsfähige Nintendo Switch im XXL-Format.

Diese Switch ist 650 % größer als das Standardmodell

178 Zentimeter lang, 76 Zentimeter hoch und knapp 30 Kilogramm schwer: Das sind die Maße der entworfenen XXL Variante von Nintendos Hybridkonsole. Zum Vergleich, Nintendos Modell ist gerade mal 23,9 Zentimeter lang, 10,2 Zentimeter hoch und wiegt mit Joy-Cons knapp 400 Gramm.

Obwohl sich die Originalkonsole im Vergleich wohl besser für den Handheld Modus eignet, dürfte es schon ein besonderes Erlebnis sein, zusammen mit seinen Freunden die Regenbogenstrecke aus Mario Kart auf der größten Switch der Welt entlang zu heizen. Dabei haben die Spieler übrigens die Wahl, ob sie die extra angebauten XXL Joycons benutzen oder die im Innern verbaute Switch mit einem Pro Controller verbinden.

Ein Projekt für den guten Zweck

Besonderes soziales Engagement beweist Pick übrigens durch seine Spende der selbst gebauten Konsole an das Saint Jude Children’s Hospital in Memphis, Tennessee, um den Kindern dort eine Freude zu bereiten. Laut einem Kommentar von Pick auf reddit ist diese Überraschung auch mehr als geglückt und war “der beste Teil dieses Projekts”.

In seinem Video beschreibt und zeigt der Ingenieur den Bauvorgang der XXL Konsole und stellt die Funktionsfähigkeit der Konsole unter Beweis. Neben Mario Kart spielt er auf dem riesen Bildschirm auch eine Runde Fortnite. Aus Holz wird der Rahmen für einen Fernseher und für die zwei Joycons gebaut. Im Gehäuse selbst versteckt sich dann die originale Switch Konsole samt Joycons und Elektronik. Durch 3D gedruckte Halterungen wird im Innern alles miteinander verbunden und funktionstüchtig gemacht. Für alle die nun auf den Geschmack gekommen sind, ist hier der Link zum Nachbauen:











Quelle: Michael Pick via YouTube