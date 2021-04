Commandos: Origins – Neuer Teil der Claymore Game Studios hat offenbar einen Namen

Nachdem im April letzten Jahres das dritte interne Entwicklerstudio, Claymore Games Studios, von Kalypso Media eröffnet wurde, folgen nun erste Details zum ersten Commandos-Projekt aus Darmstadt. Unter der Leitung von Jürgen Reußwig entsteht, der Datenbank des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur nach zu urteilen, das neue Commandos mit den Namen Commandos: Origins. Auch ein entsprechendes Logo ist in der Datenbank hinterlegt.

Commandos: Origins heißt der neue Commandos-Teil

Nach fast 20 Jahren wird demnach mit Commandos: Origins die Echtzeit-Taktik-Reihe fortgesetzt. Mit einer Förderungsumme in Höhe von 1.532.519,00 € erhält das Projekt einen Teil der vom Bund aus jährlich zur Verfügung stehenden Gamesförderung. Damit steht Commandos, Stand 06. April 2021, auf Platz drei der höchsten Investitionen vom Bund.

Auch zum Inhalt gibt es bereits erste Informationen:

„Commandos: Origins“ ist ein taktisches Strategiespiel, das in der ersten Hälfte des zweiten Weltkriegs spielt und die Geschichte einer neu gegründeten britischen Kommandoeinheit erzählt, die während ihrer Einsätze gegen strategische Ziele der Deutschen Wehrmacht zu einer Bruderschaft zusammen wächst. Der Spieler wird aus einer isometrischen Perspektive auf das Spielfeld verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten steuern und diese strategisch so einsetzen, dass das vorgegebene Missionsziel erreicht wird. So wird man sich durch die verschiedenen, an historische Orte und Einsätze angelehnten, Missionen zum jeweiligen Ziel vorarbeiten.

Wir bleiben gespannt, wann es konkrete Details, erste Screenshots oder gar Gameplay-Material zum Spiel folgen.

Quelle: BMVI.de