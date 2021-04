SnowRunner – Offroad-Trucking erscheint im Mai 2021 für die Nintendo Switch

Die volle Ladung Offroad-Trucking für unterwegs: Bereits am 18. Mai 2021 bringt SnowRunner realistische Fahrphysik, echte Trucks und jede Menge Matsch und Schnee auf die Nintendo Switch. Nach dem enormen Verkaufserfolg kommt die Nintendo Switch-Version gerade richtig.

SnowRunner erscheint für die Nintendo Switch

Die erfolgreiche Offroad-Simulation ist damit zum ersten Mal in portabler Form erhältlich und wird alle Inhalte und Abenteuer der PC- und Konsolenversionen enthalten. Am Steuer detailgetreu umgesetzter Fahrzeuge bekannter Marken wie Ford, Chevrolet und Freightliner stellen sich Spieler:innen den Herausforderungen ungezähmter Wildnis.

Virtuelle Trucker:innen können schon bald auch unterwegs in gefahrvollen Aufträgen und Missionen Matsch, reißenden Gewässern, Schnee und eisbedeckten Seen trotzen. Zahlreiche Upgrades und Zubehörteile wie Auspuffschnorchel oder Schneeketten erlauben es ihnen, ihre Fahrzeugflotte passend zum jeweiligen Terrain aus- und umzubauen.

SnowRunner wird am 18. Mai 2021 für Nintendo Switch in den Handel kommen und Spieler:innen mit vielen Stunden Spielspaß in tiefen Wäldern, an steilen Hängen und mitten in Schlamm und Schnee abseits befestigter Straßen begeistern.

Snowrunner USK - [Nintendo Switch] Extreme Umgebungen in einer hochentwickelten physik-engine

40 Fahrzeuge zum freischalten, aufwerten und anpassen

Dutzende anspruchsvolle Missionen in einer vernetzten Welt

Spiele alleine oder im 4-spieler-koop

Quelle: Astragon via Pressemeldung