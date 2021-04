Sol Cresta – Wird Platinums Aprilscherz zur Realität?

Am 1. April vergangenen Jahres kündigte Platinum Games das Retro-Shoot’em’Up Sol Cresta an. Es sollte ein spiritueller Nachfolger zu den 1980 erschienenen Moon Cresta und dem 1985 erschienen Terra Cresta sein und nicht nur auf PC und Konsolen erscheinen, sondern auch in einer Arcade-Halle. April, April! Das dachten alle, doch nun hat Platinum mit einem weiteren Trailer nachgelegt und zwar am 1. April 2021.

Ist Sol Cresta wirklich nur ein Aprilscherz?

Während der Trailer von 2020 nur eine Collage aus Spielszenen von Terra Cresta ist, die mit Animationen ein Logo des Nachfolgers enthüllen, gibt es im neuen Trailer tatsächlich Spielszenen zu sehen. Das Spiel kommt in guter, alter Retro-Optik daher und schickt euch in eine wahre Bullet Hell, wie man es von Spielen aus diesem Genre gewohnt ist.

Lang ist der Trailer nicht, er geht gerade mal eine Minute. Aber dennoch weckt das gezeigte Gameplay bei Genrefreunden Hoffnung, dass der Aprilscherz von Platinum Games darin besteht, diesen echten Trailer einfach nur am 1. April zu veröffentlichen. Das Shoot’em’Up soll bitte echt sein, schreiben viele in die Kommentare.

Wie echt das Spiel wirklich ist, bleibt abzuwarten. Es soll laut Trailer für PC, PS4 und die Switch, aber auch für eine eigens entwickelte Arcade-Maschine erscheinen. Ein Releasetermin wird auf dieses Jahr eingegrenzt, man sollte also Augen und Ohren nach Infos offen halten.











Quelle: Platinum Games