Loot River – Block-Shifting-Roguelike angekündingt

Wer auf der Suche nach einem actiongeladenen Dungeon-Roguelike-Spiel mit Rollenspielcharakter ist, sollte Loot River zweifellos im Auge behalten. Dieser, vor wenigen Tagen angekündigte, Titel kombiniert angespannte Echtzeitkämpfe von Dark Souls mit räumlichen Block-Shifting-Rätseln von Tetris. Damit bietet straka.studio einen interessanten Genremix zweier der populärsten Spiele der Gamingwelt. Zwar liegt ein konkretes Erscheinungsdatum wohl noch in einiger Ferne, doch wurden sowohl Steam, als auch die Xbox One und Xbox Series X/S als Plattformen bestätigt.

Loot River beeindruckt mit hangezeichneter Pixel Art und wunderschönen Wassersimulationen

In prozendural generierten Labyrinthen kämpfen wir in bester Roguelike-Manier um unser Leben. Dabei nutzen wir die Kraft eines geheimnisvollen Relikts um die einzelnen Blöcke der schwimmenden Ruinen zu verschieben. Nicht nur, dass wir uns so einen lebensrettenden Vorteil gegen mächtige Gegner verschaffen, so finden wir nur durch geschicktes Verschieben der Blöcke unseren Weg durch die endlosen Katakomben. Auf diesem Abenteuer durch die dunkle Fantasy-Welt stoßen wir immer wieder auf grausame Bestien und mächtige Gegner. Diesen müssen wir in anspruchsvollen Echtzeitkämpfen die Stirn bieten. Sollten wir in einem dieser Kämpfe fallen, so erwachen wir nach jedem Tod in einem neuen Paralleluniversum. Jedes dieser Universen ist einzigartig und unterscheidet sich von den anderen, wirkt aber dennoch vertraut. So spielen wir uns durch tausend verschiedene Dungeons ohne dass sich eine gewisse Routine einstellt.











Neben den herausvordernden Kämpfen warten außerdem knifflige Rätsel auf uns. Um diese zu lösen, muss es uns gelingen die verschiedenen Blöcke der Ruine in der richtigen Reihenfolge zu verschieben. Nur so ist es uns möglich die komplette Welt zu erkunden und ihre Geheimnisse zu lüften. Gelangen wir weit genug in die Ruinen, so können wir kosmische Grotten entdecken, in denen mächtige neue Waffen und Ausrüstung zu finden sind. Außerdem halten diese Grotten unheiliges Wissen parat. Eignen wir uns dieses an, so erhalten wir permanente Upgrades und Erfahrungen, die uns in bevorstehenden Kämpfen nützlich sind. Wie werdet ihr euch der Herausforderung stellen? Setzt ihr euer Vertrauen in den Nahkampf oder verwendet ihr Strategien und Zaubersprüche um eure Feinde zu besiegen?

Quelle: straka.studio