Twelve Minutes – Top-Down-Thriller erscheint definitiv noch dieses Jahr

Seit des ersten Ankündigungstrailers im letzten Jahr ist es rund um den Top-Down-Thriller Twelve Minutes sehr still geworden. Doch nun meldete sich der Entwickler zu Wort und garantierte ein Release noch in diesem Jahr. Ein konkreteres Datum ist zwar noch nicht bekannt, doch ist diese Stellungnahme dennoch eine gute Nachricht für alle Fans. Denn Twelve Minutes verspricht nicht nur einen spannenden Plot, es ist zudem mit bekannten Stars wie James McAvoy und Willem Defoe hervorragend besetzt.

Doch was genau erwartet uns in Twelve Minutes?

Vorerst startet die Handlung ruhig uns harmlos. Der Protagonist verbringt einen romantischen Abend gemeinsam mit seiner Frau inklusive Dinner im Kerzenschein. Doch diese friedliche Idylle ist nicht von Dauer. Denn plötzlich bricht ein Polizist in eure Wohnung, beschuldigt eure Frau des Mordes und schlägt euch zu Tode. Nun werden ihr genau zu dem Zeitpunkt zurück gesetzt, an dem ihr die Haustür geöffnet habt. In der typischen “Und täglich grüßt das Murmeltier”-Manier seid ihr dazu verdammt diesen Terror immer und immer wieder in einer Zwölf-Minuten-Schleife zu erleben. Der einzige Ausweg, der euch bleibt ist der Versuch euer Wissen über das Kommende zu nutzen um das Resultat zu ändern und die Schleife zu durchbrechen. Wird es euch gelingen euer Leben und das eurer Frau zu retten?











Wie ihr auch schon im Trailer erkennt, beobachtet ihr das Geschehen des Spiels ausschließlich aus der Top-Down-Perspektive. So bekommt ihr die Möglichkeit auf Details zu achten, die dem Protagonisten verborgen bleiben. Die ganze Erzählung orientiert sich dabei an namenhaften Werken wie “Shining” oder “Das Fenster zum Hof”. Die Kombination aus Spannung und Klaustrophobie sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis, welches, je nach eurem Spielstil 15 bis 18 Stunden andauern wird. Bisher sind sowohl Steam, als auch Xbox One und Xbox Series X als Plattformen bestätigt, ob sich diese Auswahl noch erweitern wird bleibt abzuwarten.

Journey: Collector's Edition [PlayStation 4, PS4] Import Version - Spiel voll spielbar auf Englisch - Box in Französisch

Bitte beachten Sie: Region frei / Kompatibel mit US PS4 (nur DLC erfordert zum Erstellen eines europäischen PSN-Kontos)

Quelle: Annapurna Interactive