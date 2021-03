Asterix & Obelix: Slap them All – 2D-Beat’em’Up mit den gallischen Kriegern angekündigt

Es gibt bereits eine Vielzahl an Spielen mit Asterix und Obelix, nun wurde mit Asterix & Obelix: Slap them All jedoch ein ganz besonderer Titel angekündigt. Dieser wird nämlich gänzlich im aus den Comics bekannten Stil erscheinen. Erste Bewegtbilder machen Fans der beiden Krieger bereits Lust auf mehr.

Im Herbst heißt es in Asterix & Obelix: Slap them All erstmal Römer verkloppen

2019 erschien mit Asterix & Obelix: Der Kristall-Hinkelstein die letzte Versoftung der Comic- und Cartoon-Reihe, doch der neue Titel wird etwas anders werden. Während Der Kristall-Hinkelstein eher mittelmäßig ankam, setzt man im neuen Spiel nun auf einen altbekannten Look. Liebhaber der Comicbücher und Zeichentrickfilme werden zumindest an der Optik ihre helle Freude haben.

Ein wenig Gameplay gab es im ersten Trailer auch schon zu sehen. Man kann Asterix und Obelix dabei beobachten, wie sie in guter, alter Beat’em’Up-Manier Römer vermöbeln. Ob auch andere Krieger aus dem gallischen Dorf spielbar sein werden, ist noch nicht ersichtlich. Entwickelt wird der Titel von Mr Nutz Studio, einem kleinen Studio, welches Publisher und Entwickler Microids untersteht.

Ein exakter Releasetermin ist noch nicht festgelegt, angepeilt wird jedoch der Zeitraum Herbst diesen Jahres. Das Spiel soll für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch erscheinen. Auf PS5 und XSX wird es nur per Abwärtskompatibilität spielbar sein.











Quelle: Microids