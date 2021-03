Vokabulantis – Neuer Stop Motion Plattformer für Coop-Fans

Neben zahlreichen Singleplayer- und Onlinemultiplayertiteln lassen sich leider verhältnismäßig wenig Coop-Titel in der Videospielwelt entdecken. Das Team des dänischen Entwicklerstudios Kong Orange möchte mit Vokabulantis einen neuen Titel für alle Coop-Fans bieten. Derzeit ist das Team auf Kickstarter noch auf der Suche nach Unterstützern, doch konnten sie bereits einige Einblicke gewähren. Bereits auf den ersten Blick ist deutlich zu erkennen, dass sich die Entwickler stark von Titeln wie Unravel oder Little Nightmares inspirieren ließen. Doch das besondere hier, das komplette Spiel ist vollständig von Hand gefertigt.

— Kong Orange (@TheKongOrange) March 17, 2021