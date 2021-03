Shadow Man Remastered – Neuauflage des N64-Klassikers erscheint im April

Die EntwicklerInnen der Nightdive Studios werkeln derzeit bekanntermaßen an einem Remaster zum N64-Klassiker Shadow Man. Der Kult-Titel hat damit nun endlich auch einen finalen Releasetermin im April.

4K, HDR und sogar neue Inhalte

Wie die Nightdive Studios unlängst via Pressemitteilung bekannt gaben, wird Shadow Man Remastered am 15. April 2021 für den PC veröffentlicht. Interessierte SpielerInnen können die Neuauflage dann über Steam, GOG und den Epic Games Store beziehen. Eine Konsolenversion für Nintendo Switch, Xbox One sowie PlayStation 4 befindet sich darüber hinaus ebenfalls in Arbeit. Einen Termin gibt es hier allerdings noch nicht.

Das Remaster profitiert derweil von so mancher Verbesserung. Neben Auflösungen bis zu 4K sowie Widescreen-Support hält auch Anti-Aliasing und HDR Einzug ins Spiel. Dynamic Shadow Mapping und Per-Pixel Lighting sorgen zudem für kleine visuelle Highlights. Auf inhaltlicher Seite verspricht der Entwickler ergänzend dazu auch völlig neuen Content, der seiner Zeit aus dem Original gestrichen wurde.

In Schadow Man schlüpft ihr in die Rolle von Michael LeRoi, seines Zeichens Shadow Man, der die Welt vor übernatürlichen Feinden schützen muss. Das Spiel basiert lose auf der gleichnamigen Comicvorlage und erschien ursprünglich im Jahr 1999 für PC, PlayStation, Nintendo 64 sowie Dreamcast.











Quelle: Nightdive