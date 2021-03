Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine – Leak offenbart die Systemanforderungen

Auch wenn das Spiel schon vor langer Zeit angekündigt wurde, gibt es noch kein konkretes Lebenszeichen von Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine. Der Nachfolger von Siege machte in letzter Zeit eher Presse durch verschobene Release-Zeiträume und mögliche Namensänderungen. Doch nun offenbarte ein Leak die Systemanforderungen des Spiels.

Das muss euer Rechner für Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine können

Zuletzt startete ein technischer Test vom neuen Rainbow Six und durch diesen gelangten einige Infos ans Tageslicht. Ein Leak zeigt uns jetzt schon die Systemvoraussetzungen für den Shooter, der angeblich noch vor einer Namensänderung stehen soll. Die Anforderungen zeigen, dass ihr im Gegensatz zu Siege etwas potentere Hardware benötigt. Für flüssiges 60FPS-Gaming auf Full HD empfiehlt sich eine GTX 1660Ti. Dagegen reicht eine GTX 960 schon für 30 Bilder die Sekunde. So oder so fallen aber 60 GB Festplattenspeicher an. Die angegeben Specs sind noch nicht offiziell von Ubisoft kommuniziert worden. Dadurch sind Änderungen möglich.

Jedoch stammen sie aus dem besagten technischen Test und sind damit äußerst wahrscheinlich. Quarantine befasst sich mit dem Koop-Kampf gegen Infizierte. Das Konzept basiert dabei auf dem Outbreak-Event von Siege, welches einen ähnlichen Ansatz verfolgte. Die positive Resonanz führte letztlich zur Ankündigung eines eigenen Spiels. Dieses hat nach wie vor kein finales Release-Datum. Der technische Test beförderte aber schon erste Gameplay-Szenen ins Netz. Ubisoft ist natürlich daran gelegen, diese Videos aus dem Netz zu entfernen. In diversen Foren kursieren jedoch nach wie vor aufgenommene Spielszenen.

Minimalanforderungen

CPU: AMD Ryzen3 1200 oder Intel i5-4460

GPU: Radeon R9 290X 4GB oder Nvidia GTX 960 4GB

Arbeitsspeicher: 8GB

Betriebssystem: Windows 10

Festplattenspeicher: 60GB

Empfohlen

CPU: AMD Ryzen5 1500X oder Intel i7-4790K

GPU: Radeon RX580 8GB oder Nvidia GTX 1660Ti 6GB

Arbeitsspeicher: 16GB

Betriebssystem: Windows 10

Festplattenspeicher: 60GB

Quelle: Reddit