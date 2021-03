Resident Evil – Neuer Showcase mit Infos zu Resident Evil 8 angekündigt

Mit dem gestrigen Tag feierte das populäre Survival-Horror-Franchise Resident Evil seinen 25-jähriges Jubiläum. Passend zum Geburtstag der Marke verkündete Capcom nun, dass man ein weiteres Showcase plane bei dem man auf die kommenden Spieletitel eingehen möchte.

Resident Evil Showcase im April

Vor genau 25. Jahren, am 22. März 1996, erschien mit Biohazard der erste Ableger der populäre Horror-Reihe in den japanischen Gefilden für die erste PlayStation-Konsole. Erst Tage später am 30. März durften dann auch Spieler hierzulande auf das Spiel, unter dem Namen Resident Evil, zurückgreifen. Nun feiert das Franchise bereits seinen 25-jährigen Geburtstag und kann auf eine vielfältige Historie an Spielen, Filmen und mechanisches-Produkten zurückblicken. Mit Resident Evil Village und Resident Evil: Re:Verse stehen bereits die nächsten Videospiele in den Startlöchern. Passend zu den Feierlichkeiten kündigte Capcom nun an im April sich in einem weiteren Showcase den kommenden Titeln noch einmal genauer zu widmen. Außer der Tasche, dass das Shwocase im kommenden Monat live zu verfolgen sein wird, sind noch keine genaueren Informationen bezüglich des Termins bekannt gegeben worden.

Abseits davon kündigte der japanische Publisher ebenfalls die offene Demo-Phase des Multiplayer-Ablegers Resident Evil: Re:Verse an (wir berichteten). Der achte Teil der Hauptreihe Resident Evil Village erscheint bereits am 7. Mai 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox SeriesX/S sowie Xbox One. Eine erste technische Demo kann auf der PlayStation 5 bereits heruntergeladen werden. Eine zweite Demo, die sich mehr auf das actionreichen Kampfgeschehen fokussiert, soll zudem in Kürze folgen.

Quelle: GamesRadar