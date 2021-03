Pikmin – Neues Spiel der Pokemon-Go-Macher angekündigt

Nintendo-Fans warten bereits schon einige Jahre auf ein wirklich neues Pikmin und mussten bislang mit einem Switch-Port vorliebnehmen. Während wir von Teil 4 aber noch nichts wissen, kommt nun eine ganz andere Ankündigung zur beliebten Marke. Denn Niantic, die Macher von Pokemon Go, entwickeln ein neues Spiel auf AR-Basis.

Pikmin bekommt ein AR-Spiel

Etwas aus dem Nichts kündigte Niantic ein neues Spiel mit den kleinen, wuseligen Gefährten an. Dabei war es nach dem Switch-Port still um die Reihe geworden. Die Macher von Pokemon Go haben nun aber große Pläne. So handelt es sich erneut um ein AR-Spiel. AR steht für Augmented Reality und projiziert virtuelle Objekte in die reale Welt. Im Pokemon-Ableger wandern die Spieler somit in der realen Welt und fangen auf dem Bildschirm an bestimmten Orten dann Pokemon. Dieses Konzept sorgte für einen regelrechten Hype. Auch für die zierlichen Pflanzenwesen, die von Shigeru Miyamoto erschaffen wurden, bekommen ein solches Spiel. Niantic möchte erneut die Spieler dazu animieren, sich zum Spielen nach draußen zu bewegen. Das Game soll sogar bereits dieses Jahr erscheinen. Die Entwickler nannten einen Release im späteren Jahresverlauf. Entwickelt wird das Mobile-Game vom Tokio Studio von Niantic. Dieses ist noch sehr jung und wurde erst 2018 gegründet.

Könnte dies ein Fingerzeig auf einen “echten” vierten Teil der Reihe sein? Darüber wissen wir leider nichts, unwahrscheinlich wäre dieser Umstand aber nicht. Darüber ließ sich Nintendo noch nicht aus. Was aber dagegen gewiss ist, ist die Zukunft von AR-Spielen beim japanischen Gagming-Giganten. Zusammen mit Niantic möchte man auch weitere Marken in die AR-Welt transportieren. Pikmin stelle lediglich erst den Beginn einer Reihe von kommenden Augmented-Reality-Spielen dar. Nintendo sei sich der Bedeutung von Mobile Games bewusst und wird hier weiter investieren. Schließlich fährt der Konzern allein mit Pokemon Go enorme Umsätze ein. Bildmaterial des kommenden Mobile-Games gibt es aber noch nicht.

Quelle: Niantic