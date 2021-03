Resident Evil Re:Verse – Offene Bera startet im April

Capcom hat für den Multiplayer-Shooter Resident Evil Re:Verse eine offene Beta angekündigt, die schon Anfang April starten soll. Wir haben alle Informationen zum Preload und den Startzeiten.

Offene Beta auf PC und Konsolen

Passend zum 25. Geburtstag von Capcoms populärem Horrorfranchise kündigt der Publisher heute eine Testphase zum Multiplayerspiel Resident Evil Re:Verse an. Die offene Beta läuft demnach vom 8. April 2021 ab 8:00 Uhr bis zum 11. April 2021 ebenfalls um 8:00 Uhr. Gespielt werden darf dabei auf PlayStation 4, Xbox One sowie auf dem PC über Steam, von den neuen Konsolen ist bisher nicht die Rede. Alle Interessierten können zudem bereits ab dem 6. April um 2:00 Uhr nachts mit dem Preload starten.

In Re:Verse kämpfen insgesamt sechs Spieler in altbekannter Deathmatch-Manier um den Sieg. Nur der letzte Überlebende kann das Spiel für sich entscheiden. Der besondere Clou: Nach eurem digitalen Ableben werdet ihr nicht etwa zum Zusehen verdonnert, sondern dürft als Infizierter wieder zurück aufs Spielfeld und den verbleibenden Spielern ordentlich einheizen. Als Mutant gilt es anschließend so viele Virusproben wie möglich zu sammeln, um eure Statuswerte noch weiter zu steigern und somit noch mehr Schaden austeilen zu können.

Als netter Twist bietet Capcom Spielern im Übrigen die Möglichkeit zwischen einer neuerlichen Comic-Grafik und der bekannten Resident-Evil-Optik zu wechseln. Spieler müssen also nicht wie ursprünglich befürchtet mit dem gewöhnungsbedürftigen Cell-Shading-Look Vorlieb nehmen.

Re:Verse wird als kostenfreie Dreingabe jeder Kopie von Resident Evil Village beiliegen. Der achte Teil der Reihe erscheint offiziell am 7. Mai 2021 für PC und alle aktuellen Konsolen.

Quelle: Capcom